El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que Marina Marta Vera, de 53 años, fue víctima de feminicidio, tras ser encontrada sin vida en un alojamiento ubicado en inmediaciones de la zona del mercado La Ramada.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, la mujer ingresó al lugar el 11 de diciembre acompañada por otra persona. Sin embargo, su cuerpo fue hallado recién tres días después, luego de que el personal del alojamiento alertara a las autoridades.

“Efectivamente tenemos un reporte inicial de que en fecha 11 de diciembre del presente año, en un alojamiento de la zona de La Ramada, se habría suscitado un hecho de feminicidio”, informó Zeballos.

El fiscal explicó que la certificación médico forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica compatible con sofocación, lo que confirma la violencia ejercida contra la víctima.

“Hay un hecho de feminicidio, hay una víctima y estamos realizando todas las diligencias necesarias en el marco de una investigación proactiva”, señaló la autoridad.

Asimismo, Zeballos indicó que el presunto autor ya se encuentra plenamente identificado y que la Fiscalía de Delitos contra la Vida emitió las resoluciones correspondientes, incluyendo una orden de aprehensión.

“Ya estamos a unas cuantas horas de ejecutar esta orden. Una vez se logre la captura, la persona será puesta a conocimiento de los medios de comunicación”, afirmó.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones para esclarecer completamente el hecho y garantizar que el responsable sea procesado conforme a la ley.

Mira la programación en Red Uno Play