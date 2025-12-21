Cronología del horror: la agonía de Virginia Cruz, asesinada y desmembrada por el novio de su hermana

Virginia Cruz Paniagua, de 18 años, quien se promocionó como bachiller de la unidad educativa Mariano Serrano en Sucre, fue asesinada por asfixia y su cuerpo desmembrado en varias partes. El sospechoso, aprehendido el pasado viernes, está formalmente imputado y este domingo será presentado ante un juez en la audiencia de medidas cautelares. Este caso es el segundo feminicidio registrado en Chuquisaca en 2025.

Cronología del hecho

Jueves 18 de diciembre – Desaparición

14:00: Virginia fue vista por última vez en la zona del Mercado Campesino de Sucre. Desde ese momento se perdió todo contacto con ella.

Viernes 19 de diciembre – Hallazgo y aprehensión

Hallazgo del cuerpo : Autoridades levantan un cadáver femenino; familiares confirman que se trata de Virginia.

Investigación inicial : Se identifican tres posibles sospechosos del entorno cercano de la víctima: el enamorado, el novio de su hermana y un supuesto acosador.

Tras los primeros interrogatorios, el enamorado de la hermana , identificado con las iniciales J.J.S.L. , de 27 años, queda detenido . Se trataba de alguien de confianza, que en ocasiones la transportaba en motocicleta.

Se realizaron entrevistas, allanamientos y análisis de cámaras de seguridad, confirmando su responsabilidad.

Sábado 20 de diciembre – Autopsia y detalles del crimen

Informe forense : El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determina la causa de muerte: asfixia mecánica , evidenciada por necrosis cerebral.

Detalles macabros : El cuerpo fue desmembrado, faltando partes que obligaron a la Policía a realizar rastrillajes intensos durante viernes y sábado.

Confirmación del acusado: Se ratifica que el responsable es el enamorado de la hermana de la víctima, con acceso al entorno familiar.

Domingo 21 de diciembre – Entierro y audiencia

Tras la postergación por las pericias forenses, se programó el entierro de Virginia para este domingo.

El Ministerio Público prepara la imputación formal y solicitará la detención preventiva del acusado en la audiencia de medidas cautelares.

Mira la programación en Red Uno Play