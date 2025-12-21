Imágenes fuertes: vagoneta quedó destrozada tras chocar con un tráiler en la av. Blanco Galindo de Cochabamba

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 21 de diciembre en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 11,5, en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con los primeros reportes, una vagoneta particular impactó contra la parte trasera de un tráiler. De manera preliminar, se informó que la conductora del vehículo menor habría perdido la vida, aunque se espera el reporte oficial de la Policía para confirmar el saldo del hecho.

Imágenes difundidas en redes sociales evidencian la magnitud del impacto, ya que la vagoneta terminó con graves daños en su estructura, lo que da cuenta de la violencia del choque.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones y establecer las causas del accidente, mientras se aguarda información oficial en las próximas horas.

