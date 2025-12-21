TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

30ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Imágenes fuertes: vagoneta quedó destrozada tras chocar con un tráiler en la av. Blanco Galindo de Cochabamba

La Policía investiga el accidente registrado la mañana de este domingo; se aguarda el informe oficial.

Red Uno de Bolivia

21/12/2025 10:52

Foto captura de Internet
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo 21 de diciembre en la avenida Blanco Galindo, a la altura del kilómetro 11,5, en el departamento de Cochabamba.

De acuerdo con los primeros reportes, una vagoneta particular impactó contra la parte trasera de un tráiler. De manera preliminar, se informó que la conductora del vehículo menor habría perdido la vida, aunque se espera el reporte oficial de la Policía para confirmar el saldo del hecho.

Imágenes difundidas en redes sociales evidencian la magnitud del impacto, ya que la vagoneta terminó con graves daños en su estructura, lo que da cuenta de la violencia del choque.

Efectivos policiales se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones y establecer las causas del accidente, mientras se aguarda información oficial en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

Karol-g la premiere

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD