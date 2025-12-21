Feminicidio en Sucre: acusado de asesinar y desmembrar a Virginia, era enamorado de su hermana

El feminicidio de Virginia Cruz Paniagua, la joven de 18 años asesinada en la ciudad de Sucre, continúa generando conmoción. La Fiscalía confirmó que el principal acusado, aprehendido el pasado viernes, es el enamorado de la hermana de la víctima, una persona cercana a su entorno familiar.

Virginia, quien el 11 de diciembre se había promocionado como bachiller de la unidad educativa Mariano Serrano, fue asesinada por asfixia y posteriormente desmembrada, según reveló la autopsia legal. El caso fue tipificado como feminicidio, el segundo registrado en Chuquisaca en lo que va del año.

La joven fue vista por última vez la tarde del jueves en el parque Bolívar. Al no regresar a su domicilio esa noche, su familia activó una búsqueda a través de redes sociales, debido a que su ausencia no era habitual.

La mañana del viernes, partes del cuerpo de Virginia fueron encontradas en la zona de K’atalla Baja, camino a Huata, en un cerro de pendiente pronunciada. El hallazgo fue realizado por un transeúnte.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Chuquisaca, coronel Rubén Díaz, informó que inicialmente se recogieron seis partes del cuerpo, aunque faltaban segmentos como el tórax. Presuntamente, los restos fueron trasladados en una bolsa que se rompió al ser arrojada, provocando que se dispersaran en el lugar.

La autopsia de ley confirmó que la causa de muerte fue asfixia, evidenciada por la necrosis cerebral. También se estableció la ausencia de partes del cuerpo, lo que motivó rastrillajes durante viernes y sábado para intentar recuperarlas, razón por la cual el entierro fue postergado hasta este domingo.

Los forenses señalaron que los cortes fueron precisos y limpios, realizados a la altura de las articulaciones, y que el rostro fue la única parte que quedó intacta.

Una vez que se conoció el crimen, la Felcc y la Fiscalía activaron un operativo conjunto. Inicialmente se manejaron tres posibles sospechosos, todos del entorno cercano de la víctima: su enamorado, el novio de su hermana y un supuesto acosador.

Tras las primeras indagaciones, el foco se centró en el novio de la hermana de Virginia, quien no recuperó su libertad. El fiscal departamental Mauricio Nava Morales informó que el imputado responde a las iniciales J.J.S.L., tiene 27 años y fue formalmente imputado por feminicidio. Este domingo enfrentará una audiencia de medidas cautelares.

Según la investigación, el acusado se ganó la confianza de la joven y en ocasiones la transportaba en su motocicleta. De acuerdo con el fiscal asignado al caso, Daniel Cruz, el sujeto llevó a Virginia a su habitación, donde la estranguló y posteriormente desmembró su cuerpo.

Durante el allanamiento a la habitación del imputado, la Policía encontró una sierra, cuchillos, el teléfono celular y ropa de la víctima, además de libros de medicina y una nota manuscrita que describía detalladamente los cortes que se realizarían.

Posteriormente se conoció que el acusado es estudiante de Enfermería y que tenía interés en temas relacionados con la disección de cuerpos, elementos que forman parte de la investigación en curso.

El caso se encuentra ahora en manos del Ministerio Público, mientras la familia y la sociedad exigen justicia por un crimen que ha estremecido a Sucre y al país.

