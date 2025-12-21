TEMAS DE HOY:
Policial

Esta es la lista de fallecidos y heridos tras el trágico choque en la ruta Cochabamba–Oruro

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Oruro y Cochabamba. Algunos pacientes permanecen en estado delicado, mientras continúa la investigación del caso.

Red Uno de Bolivia

21/12/2025 8:49

Tragedia en la vía Cochabamba–Oruro: identifican a víctimas del choque. Foto gentileza
Cochabamba, Bolivia

Luego de concluir las labores de rescate tras el trágico choque entre un minibús y una flota en la ruta Cochabamba–Oruro, personal de emergencia logró auxiliar a los sobrevivientes y trasladarlos a distintos centros de salud de los departamentos de Oruro y Cochabamba.

El accidente se registró en el kilómetro 110 de la carretera interdepartamental, a la altura de la comunidad Challa Grande, muy cerca de Confital, por lo que los heridos fueron evacuados a clínicas y hospitales de ambas regiones, según su estado de salud.

Heridos trasladados a Oruro

  1. Andrea Apaza

  2. Andrea Ballón Gómez, 17 años

  3. Eduardo Cussi

  4. Eddy Pérez

  5. Erika Rojas

  6. Charles Belzu España, 37 años – Clínica Lafuente

  7. Gerald Belzu España, 42 años – Clínica Lafuente

  8. Juan José Pinedo Vázquez, 45 años – Clínica Lafuente

  9. Inés Pacara Tora, 43 años – Clínica Lafuente

  10. Teodocio Quispe, 62 años – Clínica Lafuente

  11. Ana Ahuanta Soruco, 62 años – Clínica Lafuente

  12. Persona NN, sexo femenino, sin documentación – Clínica Lafuente

  13. Alexander Tapia Añaguaya, 32 años (dado de alta) – Clínica San Agustín

  14. Elías José Tapia Añaguaya, 20 años (dado de alta) – Clínica San Agustín

  15. Luis Gerardo Alberto Córdova Gutiérrez, 62 años – Clínica San Agustín

  16. Héctor Luis Condori Paredes, 32 años – Clínica San Agustín

  17. Lizeth Aleyda Choque Burgos, 34 años – Clínica San Agustín

Heridos trasladados a Cochabamba

  1. Mary Burgoa Quintana, 58 años – Clínica Álvarez

  2. Jimy Jorge Condori Vargas – Clínica Álvarez

  3. Aidé Benegas Collazo, 41 años – Hospital Benigno Sánchez

  4. Óscar Medrano Escobar, 48 años – Hospital Benigno Sánchez

  5. Matías Rodrigo Medrano Benegas, 4 años – Hospital Benigno Sánchez

  6. Juan Mauricio Chávez Beltrán, 33 años – Hospital Benigno Sánchez

  7. Pablo Ronald Colque, 44 años – CNS, km 5 Blanco Galindo

  8. Juan Carlos Bautista, 46 años – Clínica Los Bosques

Personas fallecidas

  1. Israel Salazar Mercado, 56 años (conductor del minibús)

  2. Verónica Sofía Gómez Sapiencia, 40 años

  3. Guadalupe Villalobos Daza, 43 años

  4. Victoria Bautista Villalobos, 3 años

  5. Cinthia Estefany Cocarico Pacohuanca, 28 años

  6. Luz Micaela Condori Cocarico, 7 años

Las autoridades informaron que el caso se encuentra en proceso de investigación, con el objetivo de determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Se aguarda un informe oficial ampliado en las próximas horas.

