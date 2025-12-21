Esta es la lista de fallecidos y heridos tras el trágico choque en la ruta Cochabamba–Oruro

Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Oruro y Cochabamba. Algunos pacientes permanecen en estado delicado, mientras continúa la investigación del caso.
21/12/2025 8:49
Luego de concluir las labores de rescate tras el trágico choque entre un minibús y una flota en la ruta Cochabamba–Oruro, personal de emergencia logró auxiliar a los sobrevivientes y trasladarlos a distintos centros de salud de los departamentos de Oruro y Cochabamba.
El accidente se registró en el kilómetro 110 de la carretera interdepartamental, a la altura de la comunidad Challa Grande, muy cerca de Confital, por lo que los heridos fueron evacuados a clínicas y hospitales de ambas regiones, según su estado de salud.
Heridos trasladados a Oruro
Andrea Apaza
Andrea Ballón Gómez, 17 años
Eduardo Cussi
Eddy Pérez
Erika Rojas
Charles Belzu España, 37 años – Clínica Lafuente
Gerald Belzu España, 42 años – Clínica Lafuente
Juan José Pinedo Vázquez, 45 años – Clínica Lafuente
Inés Pacara Tora, 43 años – Clínica Lafuente
Teodocio Quispe, 62 años – Clínica Lafuente
Ana Ahuanta Soruco, 62 años – Clínica Lafuente
Persona NN, sexo femenino, sin documentación – Clínica Lafuente
Alexander Tapia Añaguaya, 32 años (dado de alta) – Clínica San Agustín
Elías José Tapia Añaguaya, 20 años (dado de alta) – Clínica San Agustín
Luis Gerardo Alberto Córdova Gutiérrez, 62 años – Clínica San Agustín
Héctor Luis Condori Paredes, 32 años – Clínica San Agustín
Lizeth Aleyda Choque Burgos, 34 años – Clínica San Agustín
Heridos trasladados a Cochabamba
Mary Burgoa Quintana, 58 años – Clínica Álvarez
Jimy Jorge Condori Vargas – Clínica Álvarez
Aidé Benegas Collazo, 41 años – Hospital Benigno Sánchez
Óscar Medrano Escobar, 48 años – Hospital Benigno Sánchez
Matías Rodrigo Medrano Benegas, 4 años – Hospital Benigno Sánchez
Juan Mauricio Chávez Beltrán, 33 años – Hospital Benigno Sánchez
Pablo Ronald Colque, 44 años – CNS, km 5 Blanco Galindo
Juan Carlos Bautista, 46 años – Clínica Los Bosques
Personas fallecidas
Israel Salazar Mercado, 56 años (conductor del minibús)
Verónica Sofía Gómez Sapiencia, 40 años
Guadalupe Villalobos Daza, 43 años
Victoria Bautista Villalobos, 3 años
Cinthia Estefany Cocarico Pacohuanca, 28 años
Luz Micaela Condori Cocarico, 7 años
Las autoridades informaron que el caso se encuentra en proceso de investigación, con el objetivo de determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Se aguarda un informe oficial ampliado en las próximas horas.
