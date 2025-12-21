Esta es la lista de fallecidos y heridos tras el trágico choque en la ruta Cochabamba–Oruro

Luego de concluir las labores de rescate tras el trágico choque entre un minibús y una flota en la ruta Cochabamba–Oruro, personal de emergencia logró auxiliar a los sobrevivientes y trasladarlos a distintos centros de salud de los departamentos de Oruro y Cochabamba.

El accidente se registró en el kilómetro 110 de la carretera interdepartamental, a la altura de la comunidad Challa Grande, muy cerca de Confital, por lo que los heridos fueron evacuados a clínicas y hospitales de ambas regiones, según su estado de salud.

Heridos trasladados a Oruro

Andrea Apaza Andrea Ballón Gómez, 17 años Eduardo Cussi Eddy Pérez Erika Rojas Charles Belzu España, 37 años – Clínica Lafuente Gerald Belzu España, 42 años – Clínica Lafuente Juan José Pinedo Vázquez, 45 años – Clínica Lafuente Inés Pacara Tora, 43 años – Clínica Lafuente Teodocio Quispe, 62 años – Clínica Lafuente Ana Ahuanta Soruco, 62 años – Clínica Lafuente Persona NN, sexo femenino, sin documentación – Clínica Lafuente Alexander Tapia Añaguaya, 32 años (dado de alta) – Clínica San Agustín Elías José Tapia Añaguaya, 20 años (dado de alta) – Clínica San Agustín Luis Gerardo Alberto Córdova Gutiérrez, 62 años – Clínica San Agustín Héctor Luis Condori Paredes, 32 años – Clínica San Agustín Lizeth Aleyda Choque Burgos, 34 años – Clínica San Agustín

Heridos trasladados a Cochabamba

Mary Burgoa Quintana, 58 años – Clínica Álvarez Jimy Jorge Condori Vargas – Clínica Álvarez Aidé Benegas Collazo, 41 años – Hospital Benigno Sánchez Óscar Medrano Escobar, 48 años – Hospital Benigno Sánchez Matías Rodrigo Medrano Benegas, 4 años – Hospital Benigno Sánchez Juan Mauricio Chávez Beltrán, 33 años – Hospital Benigno Sánchez Pablo Ronald Colque, 44 años – CNS, km 5 Blanco Galindo Juan Carlos Bautista, 46 años – Clínica Los Bosques

Personas fallecidas

Israel Salazar Mercado, 56 años (conductor del minibús) Verónica Sofía Gómez Sapiencia, 40 años Guadalupe Villalobos Daza, 43 años Victoria Bautista Villalobos, 3 años Cinthia Estefany Cocarico Pacohuanca, 28 años Luz Micaela Condori Cocarico, 7 años

Las autoridades informaron que el caso se encuentra en proceso de investigación, con el objetivo de determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Se aguarda un informe oficial ampliado en las próximas horas.

