Grave accidente en Cochabamba: videos muestran la magnitud del choque en Confital

Tras el reporte de un violento choque entre una flota de transporte interdepartamental de Trans Copacabana y un minibús, ocurrido en la ruta al occidente, comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales que muestran la magnitud del hecho de tránsito registrado en Confital, en el departamento de Cochabamba.

En el material audiovisual se observa a ambos motorizados con serios daños, evidenciando la fuerza del impacto. Hasta el momento, no se conoce el número exacto de personas heridas ni la confirmación oficial de víctimas fatales.

Las imágenes también muestran a ocupantes de otros vehículos y comunarios del sector auxiliando a las personas afectadas, mientras se aguardaba la llegada de los equipos especializados de rescate.

Según reportes preliminares, personal de emergencia y efectivos policiales se encuentran en camino hacia el lugar del accidente para brindar atención a los heridos y realizar las labores correspondientes.

Se espera un reporte oficial por parte de las autoridades en las próximas horas, que permita confirmar las causas del accidente y el estado de los ocupantes involucrados.

Video:

