“Tenemos miedo de inundarnos”: vecinos de Valle Sánchez piden acciones urgentes

Vecinos de la zona de Valle Sánchez, en el municipio de Warnes, expresaron su preocupación durante la jornada de este sábado ante el riesgo de una posible inundación, tras las recientes riadas registradas en la zona.

Los habitantes se reunieron para analizar la situación y advertir que el caudal del río podría desbordarse, afectando a barrios enteros. Señalan que, tras años sin incidentes de esta magnitud, el temor ha crecido entre las familias.

“Como vecinos nos sentimos muy preocupados por el desastre que nos llegó desde las cuencas hasta Valle Sánchez. Queremos saber si vamos a evacuar o si se harán defensivos, qué es lo que realmente necesitamos”, manifestó una de las vecinas durante el encuentro.

Indicaron que es la primera vez en muchos años que se registran riadas de esta intensidad, por lo que exigen acciones inmediatas y preventivas para evitar mayores daños.

Hasta el lugar llegaron representantes del Comité Cívico, quienes realizaron una inspección junto a los vecinos y anunciaron que solicitarán respuestas urgentes a las autoridades competentes.

“La preocupación es alta y máxima. Exigimos a las autoridades que respondan qué acciones tomarán para evitar próximas riadas, ya que la zona se encuentra en alerta”, afirmó Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico.

Los vecinos señalaron que se mantienen en alerta constante, temerosos de que una inundación pueda afectar sus viviendas y poner en riesgo a sus familias.

Mira la programación en Red Uno Play