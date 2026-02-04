La ciudad de Santa Cruz de la Sierra amaneció este miércoles bajo un cielo gris y con llovizna, una condición que se mantendrá de forma intermitente hasta este miércoles, en el marco de una semana caracterizada por altas temperaturas, elevada humedad y precipitaciones dispersas.

De acuerdo con el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el 'Señor del Clima', el miércoles 4 de febrero se presentarán cielos parcialmente cubiertos con periodos despejados, una temperatura mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

“El miércoles se prevén lluvias dispersas principalmente durante la madrugada. Además, persistirán los vientos fuertes con ráfagas que pueden alcanzar los 60 kilómetros por hora”, explicó Alpire en su Reporte Meteorológico Semanal #239.

Semana inestable y calurosa

El especialista anticipó que el departamento de Santa Cruz vivirá días marcados por la inestabilidad climática, el ascenso gradual de temperaturas y un alto porcentaje de humedad, factores que incrementarán la sensación de calor.

Las lluvias comenzaron desde la madrugada del lunes y se prevé que continúen durante gran parte de la semana en distintas regiones del departamento. Paralelamente, los vientos del norte impulsarán un aumento progresivo de las temperaturas, cuyo punto máximo se registraría el viernes, con valores de hasta:

35°C en Andrés Ibáñez y Norte Integrado

31°C en los Valles cruceños

37°C en Cordillera y la Chiquitania

Cambio de vientos el fin de semana

Para la madrugada del sábado se espera un cambio eventual de vientos hacia el sur, con intensidad moderada y acompañados de lluvias. Esto provocará un leve descenso en las temperaturas máximas durante el fin de semana. Sin embargo, el domingo retornarían los vientos del norte.

Sensación térmica elevada: “efecto sauna”

La humedad será un factor determinante durante la semana. Según Alpire, la sensación térmica podría estar al menos 5°C por encima de la temperatura real.

Por ejemplo, si el termómetro marca 35°C, el cuerpo podría percibir hasta 40°C, generando un ambiente sofocante. Esta condición disminuiría ligeramente el sábado con el ingreso de los vientos del sur.

Pronóstico por regiones

Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Mínima de 22°C y máxima de 35°C, con vientos del norte de hasta 60 km/h y lluvias durante la semana.

Valles cruceños

Mínima de 12°C y máxima de 31°C. Se esperan cielos mayormente nublados, chubascos frecuentes y ráfagas de hasta 40 km/h.

Cordillera

Temperaturas entre 19°C y 37°C, con lluvias más intensas al inicio y final de la semana.

Chiquitania

Mínima de 23°C y máxima de 37°C. Persistirán las lluvias y los vientos del norte con ráfagas fuertes, especialmente en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

