TEMAS DE HOY:
acribillado en Beni

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Lluvia y frío en Santa Cruz: conozca hasta cuándo permanecerán

Diferentes calles y avenidas se encuentran inundadas, por el ingreso del frente frío y la alerta de prioridad naranja. Conozca hasta cuando se registran las lluvias en la capital cruceña.

Jhovana Cahuasa

22/09/2025 7:24

Foto: Red Uno
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Este lunes Santa Cruz amaneció con fuertes lluvias, que ocasionaron que diferentes zonas se inunden y provoquen emergencias.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), anunció el ingreso de un frente frío en el departamento de Santa Cruz, que traerá lluvias y ráfagas de vientos, con descensos bruscos de temperaturas.

El mismo ingresó a partir de la madrugada del lunes 22 de septiembre y permanecerá hasta el próximo jueves 25 de septiembre, el mismo ingresará al territorio cruceño, acompañado de lluvias generalizadas y ráfagas de viento del sur.

Por su parte el Señor del Clima, Luis Alberto Alpire, señaló que este fenómeno generará un descenso significativo de las temperaturas, especialmente durante la mañana del martes 23, cuando se prevén mínimas de hasta 18 grados en la capital cruceña.

A partir del viernes 26, la situación cambiará drásticamente con la llegada de fuertes vientos del norte, que traerán un rápido aumento de las temperaturas máximas y condiciones más cálidas y secas.

Varias calles y avenidas amanecieron inundadas este lunes producto de las intensas lluvias, imágenes muestran el estado en el que se encuentran.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD