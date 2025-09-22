Este lunes Santa Cruz amaneció con fuertes lluvias, que ocasionaron que diferentes zonas se inunden y provoquen emergencias.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), anunció el ingreso de un frente frío en el departamento de Santa Cruz, que traerá lluvias y ráfagas de vientos, con descensos bruscos de temperaturas.

El mismo ingresó a partir de la madrugada del lunes 22 de septiembre y permanecerá hasta el próximo jueves 25 de septiembre, el mismo ingresará al territorio cruceño, acompañado de lluvias generalizadas y ráfagas de viento del sur.

Por su parte el Señor del Clima, Luis Alberto Alpire, señaló que este fenómeno generará un descenso significativo de las temperaturas, especialmente durante la mañana del martes 23, cuando se prevén mínimas de hasta 18 grados en la capital cruceña.

A partir del viernes 26, la situación cambiará drásticamente con la llegada de fuertes vientos del norte, que traerán un rápido aumento de las temperaturas máximas y condiciones más cálidas y secas.

Varias calles y avenidas amanecieron inundadas este lunes producto de las intensas lluvias, imágenes muestran el estado en el que se encuentran.

Mira la programación en Red Uno Play