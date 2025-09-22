TEMAS DE HOY:
¡A sacar abrigos! Ingresa un frente frío con descensos bruscos de temperaturas en siete departamentos

El Senamhi anunció que el frente frío llegará acompañado de lluvias, conozca hasta cuándo estará vigente la alerta naranja por descensos bruscos de temperatura.

Jhovana Cahuasa

22/09/2025 7:00

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), confirmó este lunes el ingreso de un frente frío que afectará a siete departamentos de Bolivia.

Los departamentos afectados son: Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz, Pando, Tarija y Chuquisaca hasta el miércoles. El frente frío estará vigente del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre.

La alerta naranja señala que el descenso brusco de temperaturas registrará entre 6°c y 12°c por debajo de los valores normales.

Departamentos afectados:

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ:

En Las Provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Caballero, Vallegrande, Florida, Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velazco, Ángel Sandoval, Germán Bush y Cordillera.

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA:

En las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque, Arani, Punata, Cercado, el norte de Ayopaya y Quillacollo y el noreste de Campero y Mizque.

DEPARTAMENTO DE BENI:

En las provincias de Moxos, Marbán, Cercado, Mamoré, Iténez, Yacuma, J.Ballivián y Vaca Díez.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ:

Caranavi, Nor y Sud Yungas, Franz Tamayo, Iturralde y el norte de Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra e Inquisivi.

DEPARTAMENTO DE PANDO:

En la provincia Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico Román.

DEPARTAMENTO DE TARIJA:

En las provincias O'Connor, Gran chaco, este de las provincias Méndez Arce, Cercado y José María Avilés

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA:

En Las Provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Boeto, Tomina y el este de Zudañez, Azurduy, Nor y Sud Cinty.

