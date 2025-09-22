¡A sacar abrigos! Ingresa un frente frío con descensos bruscos de temperaturas en siete departamentos

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), confirmó este lunes el ingreso de un frente frío que afectará a siete departamentos de Bolivia.

Los departamentos afectados son: Santa Cruz, Cochabamba, Beni, La Paz, Pando, Tarija y Chuquisaca hasta el miércoles. El frente frío estará vigente del lunes 22 al miércoles 24 de septiembre.

La alerta naranja señala que el descenso brusco de temperaturas registrará entre 6°c y 12°c por debajo de los valores normales.

Departamentos afectados:

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ:

En Las Provincias Andrés Ibáñez, Warnes, Ichilo, Sara, Caballero, Vallegrande, Florida, Santiesteban, Chiquitos, Guarayos, Ñuflo de Chávez, Velazco, Ángel Sandoval, Germán Bush y Cordillera.

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA:

En las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque, Arani, Punata, Cercado, el norte de Ayopaya y Quillacollo y el noreste de Campero y Mizque.

DEPARTAMENTO DE BENI:

En las provincias de Moxos, Marbán, Cercado, Mamoré, Iténez, Yacuma, J.Ballivián y Vaca Díez.

DEPARTAMENTO DE LA PAZ:

Caranavi, Nor y Sud Yungas, Franz Tamayo, Iturralde y el norte de Larecaja, Muñecas, Bautista Saavedra e Inquisivi.

DEPARTAMENTO DE PANDO:

En la provincia Nicolás Suárez, Manuripi, Abuná, Madre de Dios y Federico Román.

DEPARTAMENTO DE TARIJA:

En las provincias O'Connor, Gran chaco, este de las provincias Méndez Arce, Cercado y José María Avilés

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA:

En Las Provincias Luis Calvo, Hernando Siles, Boeto, Tomina y el este de Zudañez, Azurduy, Nor y Sud Cinty.

