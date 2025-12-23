Tragedia en Cochabamba: Adulto mayor de 82 años muere atropellado y la policía busca al conductor

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la zona norte de la ciudad en las primeras horas de este lunes. Un hombre de la tercera edad, de 82 años, perdió la vida tras ser embestido violentamente por un vehículo cuyo conductor, lejos de prestar auxilio, se dio a la fuga con rumbo desconocido.

El fatal suceso en video

El atropello quedó registrado íntegramente por cámaras de videovigilancia de la zona. En las imágenes se observa al adulto mayor intentando cruzar la calzada alrededor de las 5:30 de la mañana. Al percatarse de que una camioneta se aproximaba a gran velocidad, el anciano intentó acelerar el paso en un esfuerzo desesperado por ponerse a salvo; sin embargo, debido a su avanzada edad, no logró evitar el impacto.

El vehículo, que según los reportes no hizo amago de frenar en ningún momento, lo arrolló frontalmente. La víctima falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas, mientras el responsable continuó su marcha sin detenerse a colaborar.

Investigación en "tiempo récord"

Pocas horas después del siniestro, el Director Departamental de Tránsito, Cnl. Juan Carlos Méndez informó que el caso ha sido prácticamente esclarecido. Tras activar los mecanismos de inteligencia y rastreo, los investigadores lograron localizar y secuestrar la camioneta protagonista del hecho, la cual se encuentra ahora bajo custodia policial.

"Hemos logrado secuestrar y tenemos en calidad de custodia la camioneta en dependencias de Tránsito. También hemos logrado identificar al posible autor, una persona de 28 años", detalló Méndez. El jefe policial destacó que la investigación tiene un avance del 90% y que el caso ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público.

Llamado al prófugo

Pese al hallazgo del motorizado, el conductor aún no ha sido capturado. Ante esta situación, la Policía Boliviana ha emitido un mensaje directo al sospechoso para que se entregue a las autoridades.

"Insto a que la persona se pueda presentar a fin de que pueda asumir la responsabilidad que corresponde. Esperemos que en estos días esta persona, de manera consciente, se presente para poder asumir su responsabilidad", concluyó el director de Tránsito.

Las autoridades mantienen la reserva sobre la identidad completa del sospechoso para no entorpecer los operativos de búsqueda que continúan en todo el departamento.

