Autoridades inspeccionaron el puente Tarumá ante riesgo por deterioro

Autoridades nacionales y departamentales realizaron hoy una inspección en el puente Tarumá, ubicado en la ruta que conecta Santa Cruz con los valles cruceños, tras reportes de deterioro en la estructura.

“Son rutas que nos preocupan mucho por la afluencia de personas en estos días y, además, por la producción que circula diariamente hacia Santa Cruz y viceversa”, señaló Mavi Pedraza, presidenta interina de la Asamblea Legislativa Departamental.

Durante la inspección, las autoridades confirmaron que la base del puente mantiene su solidez, aunque advirtieron sobre el cuidado que requieren los extremos de la calzada y la continuidad de la carretera.

“Cuando hay movimiento y lluvia, podría haber riesgos, pero estamos un poco más tranquilos. Hemos trabajado en esta situación y estamos buscando la manera de aprobar una ley de emergencia nacional para la carretera a los valles”, explicó Pedraza.

Por su parte, Reinaldo Seas, diputado, resaltó la urgencia de asignar mayores recursos para el mantenimiento de las vías: “Es imprescindible que se priorice la inversión en infraestructura vial, porque el deterioro de estas rutas afecta tanto a los productores como a los ciudadanos que transitan diariamente por la región”, afirmó.

El déficit de recursos económicos destinados al mantenimiento vial también fue señalado como un factor crítico: “Están trabajando con menos de la mitad de los recursos necesarios, y eso es lo que más está afectando actualmente”, agregó la autoridad departamental.

