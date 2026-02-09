José Carlos Sánchez se muestra cercano y habla de política en el 'Detector de Mentiras'

Abogado de profesión y de 42 años, Sánchez contó que su apodo “Pipio” nació en su infancia. También confesó su gusto por la cumbia, la música en general y el charango, instrumento con el que interpretó la melodía de “Cochabamba querida”.
09/02/2026 10:37
El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Nueva Generación Patriótica (NGP), José Carlos Sánchez Verazaín, participó en el segmento “Detector de Mentiras” del programa El Mañanero de la Red Uno, donde, además de hablar de sus propuestas, mostró un lado más personal y relajado ante la audiencia.
Durante la entrevista, el candidato se describió como una persona casada, que ayuda poco en las labores del hogar, aunque admite que a veces cose, que consume poco alcohol, disfruta del picante y reconoce que, como cualquiera, alguna vez ha mentido.
También confesó su gusto por la cumbia, la música en general y el charango, instrumento con el que interpretó la melodía de “Cochabamba querida”.
En el espacio también se refirió al escenario político local. Señaló que la mayoría de los candidatos de NGP son nuevos en política y aseguró que buscan una renovación con personas que cuentan con experiencia profesional.
“Creo que no tengo reciclados”, afirmó.
No obstante, indicó que será la población la que decida quién es buen o mal candidato en las próximas elecciones.
En medio del tono distendido del programa, el candidato cerró con una copla relacionada con las elecciones subnacionales.
