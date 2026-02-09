José Carlos Sánchez plantea recuperar la economía y combatir la corrupción en la Alcaldía de Cochabamba

El candidato a la Alcaldía de Cochabamba por Nueva Generación Patriótica (NGP), José Carlos Sánchez Verazaín, presentó sus principales propuestas en entrevista con la Red Uno de cara a las elecciones subnacionales que están centradas en la recuperación económica del Municipio, la lucha contra la corrupción y la modernización en la administración municipal.

Sánchez aseguró que su propuesta busca diferenciarse de los planes tradicionales, señalando que cuenta con un equipo de profesionales y un proyecto orientado a convertir a Cochabamba en un “municipio modelo”.

Explicó que su prioridad será fortalecer la economía local y mejorar las condiciones de las familias cochabambinas.

“El Alcalde no debe ser corrupto. La casa se tiene que barrer de arriba hacia abajo. Eliminando la corrupción vamos a recuperar la economía”, dijo el candidato, quien además destacó que no ha ocupado cargos públicos anteriormente y que su postulación forma parte de una propuesta de renovación política dentro de NPG.

Entre sus principales planteamientos, Sánchez mencionó la necesidad de mantener contacto directo con los barrios y distritos para atender de cerca las necesidades de la población, afirmando que continuará reuniéndose con vecinos incluso después de las elecciones.

En el ámbito económico, propuso revisar algunos acuerdos público-privados firmados por la actual gestión municipal, especialmente aquellos que no serían favorables para el municipio, como contratos vinculados al manejo de residuos.

En ese marco, planteó impulsar nuevas alianzas que permitan atraer inversión nacional e internacional, priorizando beneficios para la ciudad.

El candidato también advirtió sobre la reducción de los ingresos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que pasó de representar el 40% al 22% del presupuesto municipal, por lo que considera necesario generar nuevas fuentes de recursos.

Otra de sus propuestas es la regularización del derecho propietario para beneficiar a más de 15 mil familias, medida que, afirmó, permitiría reducir la corrupción en trámites, agilizar procesos y generar una recaudación estimada de 200 millones de bolivianos.

Asimismo, planteó la digitalización del municipio para que los trámites puedan resolverse en un plazo de 72 horas.

En materia de comercio, el candidato señaló que la informalidad responde a la falta de oportunidades y propuso la construcción de tres mercados modelo, mediante inversión privada y previo consenso con los comerciantes, con el objetivo de ordenar el comercio y liberar espacios públicos.

Sánchez, de 42 años, abogado de profesión, indicó que su plan prioriza la reactivación económica como base para resolver otros problemas del municipio y aseguró que su propuesta busca generar oportunidades y mayor dinamismo económico en la ciudad.



Mira la programación en Red Uno Play