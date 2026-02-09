¡Terrible! Video muestra la patada que mató a un joven a la salida de un boliche

Un nuevo video difundido en redes sociales expuso con crudeza los últimos segundos de vida de Lucas Nahuel Larroque, el joven de 30 años que murió tras ser atacado brutalmente a la salida de un boliche en Mar del Plata.

Las imágenes, grabadas por testigos, muestran cómo la víctima yace inconsciente en el suelo cuando, sin posibilidad de defenderse, recibe una violenta patada en la cabeza por parte del principal acusado, un joven de 18 años que ya se encuentra detenido.

El ataque ocurrió de madrugada

El hecho se registró durante la madrugada del domingo, en la localidad de Batán, en inmediaciones de un local bailable ubicado entre Colectora y la calle 132.

Según las primeras investigaciones, la agresión se produjo tras una discusión que derivó en una golpiza grupal. Luego, cuando Lucas ya estaba indefenso, ocurrió el golpe final que terminó siendo mortal.

Lucha por su vida y desenlace fatal

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permaneció internada con un traumatismo de cráneo severo.

Pese a los esfuerzos médicos, los especialistas no lograron estabilizarlo y, en las últimas horas, se confirmó su fallecimiento, lo que generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos.

Detenciones e imputaciones

Durante el procedimiento, personal de la comisaría octava detuvo al presunto autor del homicidio, un joven de 18 años, y también a una mujer de 24 años, quien habría intentado impedir el accionar policial.

La causa quedó en manos del fiscal Leandro Arévalo, titular de la UFI N°7 de General Pueyrredón, quien en las próximas horas tomará declaración al imputado.

Inicialmente, el caso fue caratulado como tentativa de homicidio, pero tras confirmarse la muerte de la víctima, la imputación fue modificada a homicidio.

El acusado fue trasladado a la Alcaidía Penitenciaria de Batán, mientras que la mujer fue enviada a la Unidad Penal N°50 por resistencia a la autoridad, bajo la investigación del fiscal de Flagrancia, Facundo de la Canale.

Violencia nocturna bajo la lupa

Este crimen vuelve a encender la alarma sobre la violencia en salidas nocturnas y peleas fuera de locales bailables, una problemática que se repite en distintas ciudades del país.

Familiares de la víctima piden justicia y que el caso no quede impune.

