TEMAS DE HOY:
Dopaje Narcotráfico Villa Tunari

31ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Impactante video en redes muestra el ataque de un cocodrilo a un hombre que pescaba con su perro

El material, cuya autenticidad no ha sido confirmada, generó impacto y debate entre los usuarios por la crudeza de las imágenes.

Ana Fabiola Barriga Soliz

08/02/2026 18:49

Escuchar esta nota

Un video difundido en redes sociales muestra lo que aparenta ser el ataque de un cocodrilo a un hombre, mientras este se encontraba pescando junto a su perro a bordo de una pequeña embarcación. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la veracidad del material ni sobre el estado de la supuesta víctima.

 

En las imágenes se observa a un hombre extender su brazo con un trozo de carne, aparentemente para alimentar al reptil. Tras permanecer inmóvil durante algunos segundos, el animal se lanza repentinamente y parece morderle la extremidad, mientras la persona reacciona con gritos y movimientos desesperados.

Durante la escena, también se aprecia que un perro intenta intervenir, lanzándose contra el cocodrilo en un aparente intento por hacerlo soltar. El video se corta sin mostrar el desenlace ni brindar mayores detalles sobre lo ocurrido después.

 

Tras su viralización, el material generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que se trataría de un ataque real, otros sostienen que podría ser un video creado o manipulado con inteligencia artificial, debido al alto nivel de realismo y a la ausencia de información verificable sobre el lugar, la fecha y las personas involucradas.
 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Uno de película

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD