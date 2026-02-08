Impactante video en redes muestra el ataque de un cocodrilo a un hombre que pescaba con su perro

Un video difundido en redes sociales muestra lo que aparenta ser el ataque de un cocodrilo a un hombre, mientras este se encontraba pescando junto a su perro a bordo de una pequeña embarcación. Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre la veracidad del material ni sobre el estado de la supuesta víctima.

En las imágenes se observa a un hombre extender su brazo con un trozo de carne, aparentemente para alimentar al reptil. Tras permanecer inmóvil durante algunos segundos, el animal se lanza repentinamente y parece morderle la extremidad, mientras la persona reacciona con gritos y movimientos desesperados.

Durante la escena, también se aprecia que un perro intenta intervenir, lanzándose contra el cocodrilo en un aparente intento por hacerlo soltar. El video se corta sin mostrar el desenlace ni brindar mayores detalles sobre lo ocurrido después.

Tras su viralización, el material generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que se trataría de un ataque real, otros sostienen que podría ser un video creado o manipulado con inteligencia artificial, debido al alto nivel de realismo y a la ausencia de información verificable sobre el lugar, la fecha y las personas involucradas.



Mira la programación en Red Uno Play