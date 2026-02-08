¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este domingo 8 de febrero

Según datos emitidos este domingo 8 de febrero de 2026 por el portal especializado https://dolarparalelobolivia.net, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,18 para la venta y Bs 9,20 para la compra.

Las cifras reflejan que no hubo cambios respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo se cotizó en 9,22 Bs para la venta y 9,25 Bs para la compra.

Por su parte, según datos obtenidos del sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes a Bs 9,18 para la venta y Bs 9,21 para la compra.

Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.

Cotización del dólar paralelo

9,18 Bs (venta) | 9,20 Bs (compra)

Cotización del dólar blue

9,18 Bs (venta) | 9,21 Bs (compra)

