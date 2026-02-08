¿Bajó el dólar? Así se cotiza en el mercado paralelo este domingo 8 de febrero

¡Atención! Conozca si la cotización del dólar en el mercado paralelo de Bolivia sufrió una baja o un aumento este domingo. A continuación, los detalles.
08/02/2026 7:25
Según datos emitidos este domingo 8 de febrero de 2026 por el portal especializado https://dolarparalelobolivia.net, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,18 para la venta y Bs 9,20 para la compra.
Las cifras reflejan que no hubo cambios respecto a la jornada anterior, cuando el dólar paralelo se cotizó en 9,22 Bs para la venta y 9,25 Bs para la compra.
Por su parte, según datos obtenidos del sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue, que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes a Bs 9,18 para la venta y Bs 9,21 para la compra.
Aunque el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus cotizaciones son utilizadas como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en dólares, en un contexto marcado por la oferta y demanda diaria de la divisa.
Cotización del dólar paralelo
9,18 Bs (venta) | 9,20 Bs (compra)
Cotización del dólar blue
9,18 Bs (venta) | 9,21 Bs (compra)
