¿Bajó el dólar? Atención: Así se cotiza el tipo de cambio paralelo este sábado 24 de enero

El dólar paralelo en Bolivia registró una nueva variación este sábado 24 de enero de 2026. De acuerdo con el sitio especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado informal a Bs 9,50 para la venta y Bs 9,52 para la compra.

En comparación con la jornada del viernes, ambas cifras reflejan un descenso. El día anterior, el tipo de cambio paralelo alcanzó Bs 9,52 en la venta y Bs 9,54 en la compra, lo que representa un ajuste a la baja de cinco centavos en ambos casos.

Por su parte, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó este sábado una cotización estable de Bs 9,53 para la compra y Bs 9,49 para la venta.

Este comportamiento se da en un contexto de seguimiento constante por parte de la ciudadanía a la evolución del dólar en el mercado informal, el cual ha mostrado variaciones diarias en los últimos meses, en contraste con el tipo de cambio oficial, que se mantiene fijo.

Cotización del dólar Paralelo

Cotización del dólar Blue

