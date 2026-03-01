¿Subió o bajó? Así cierra el dólar paralelo este domingo 1 de marzo en Bolivia

La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo boliviano cerró este domingo 1 de marzo con variaciones marginales respecto a los valores registrados durante la mañana, en medio de la dinámica de oferta y demanda que caracteriza a este segmento no oficial del mercado cambiario.

Según el portal dolarboliviahoy.com, la moneda extranjera finalizó la jornada en Bs 9,05 para la compra y Bs 9,03 para la venta.

En horas de la mañana, el dólar se cotizaba alrededor de Bs 9,06 para la compra y Bs 9,03 para la venta, mientras que al mediodía los valores se ubicaban en Bs 9,05 para la compra y Bs 9,03 para la venta, reflejando leves ajustes en la demanda de divisas entre operadores informales.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus precios en tiempo real, reportó hacia el cierre de la tarde una cotización de Bs 9,06 para la compra y Bs 9,03 para la venta, mostrando una relativa estabilidad en comparación con las primeras horas del día.

Si bien el mercado paralelo no forma parte del sistema financiero oficial, sus referencias son seguidas por ciudadanos y sectores económicos que realizan transacciones en moneda extranjera, especialmente en un contexto donde la disponibilidad de divisas influye directamente en el comportamiento diario del tipo de cambio.

