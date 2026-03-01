Martins tras su debut con gol en Oriente: “Volví a sonreír como un niño, estoy feliz”

Marcelo Martins expresó su felicidad luego de debutar con gol con Oriente Petrolero, tras convertir de penal a los 97 minutos en el partido frente a Real Tomayapo por el Torneo Repechaje de Verano.

“Oriente tiene la mejor hinchada de Bolivia y yo lo sé desde chico y si nosotros seguimos haciendo un buen trabajo, metiéndole mucho profesionalismo, trabajando como lo estamos haciendo, este grupo está comprometido con los trabajos que el profe está haciendo todos los días”, señaló el delantero.

Martins destacó el esfuerzo colectivo del plantel y la importancia del apoyo institucional:

“Estamos trabajando duro, todos los días con mi club. Nosotros ya lo hemos hablado, necesitamos el apoyo de todos los que aman al fútbol y los que aman a Oriente Petrolero. Hoy con la nueva Ley que lanzó el presidente de Bolivia, Oriente necesita el apoyo de todas las empresas para seguir creciendo para contratar buenos jugadores y para tener una estructura al nivel de Oriente Petrolero, eso nos va hacer crecer y pelear por Libertadores, pelear por Sudamericana, pelear por algún título porque eso lo necesitamos nosotros. Oriente es grande”.

El atacante también reconoció que se trata de un proceso de adaptación física y técnica.

“Es un trabajo que recién empieza, pero tenemos mucho trabajo para mejorar en la parte física y técnica, eso lo vamos a alcanzar con el tiempo”.

Sobre su plano personal, Martins manifestó un momento de profunda emoción:

“Hoy vuelvo a sonreír, estoy feliz, ya volqué esa página de la muerte de mi padre, ya me siento bien, fuerte de nuevo, ser el delantero que siempre fui. Volví a sonreír como un niño, eso es lo que me apasiona, estar pateando una pelota nuevamente”.

Finalmente, el jugador habló sobre su futuro deportivo y el anhelo de la selección:

“Voy a seguir haciendo todo lo que me pide el profe y mis compañeros para algún día volver a la selección. Yo no sé, es depende de mi trabajo, depende de cómo me siento. En mi carrera me gané todo con dedicación y trabajo y lo voy a seguir haciendo. Con trabajo se llega donde uno quiere”.

Martins también valoró el apoyo de sus compañeros durante el encuentro:

“La hinchada metía presión para que yo patee el penal. En el primero había quien lo haga, en el segundo ya, obviamente mis compañeros querían que yo pueda convertir. Hicieron un gran partido, se sacrificaron en el primer tiempo, hicieron un desgaste increíble para que el resultado pueda salir favorable”.

