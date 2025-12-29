“Dios sabe lo que pasé”: Martins comparte su testimonio de fe en una iglesia cristiana (VIDEO)

Marcelo Martins Moreno compartió un testimonio personal en una iglesia cristiana de Santa Cruz de la Sierra, donde relató uno de los momentos más difíciles de su carrera como futbolista profesional, marcado por la presión, la sequía goleadora y la exigencia de competir en el fútbol brasileño.

El exdelantero de la selección boliviana recordó que atravesó una etapa en la que estuvo siete partidos consecutivos sin marcar goles, pese a ser titular y contar con jugadores de élite a su alrededor. Según relató, esa situación lo llevó a vivir momentos de profunda angustia y a refugiarse en la oración junto a su esposa.

“Me subía al monte a orar con mi esposa porque era muy duro. La presión era muy grande, peor para un boliviano que le quita el puesto a un brasileño”, expresó Martins ante los congregantes, al recordar el contexto de competencia extrema que vivía en su equipo.

En su testimonio, el exgoleador señaló que su fe fue determinante para mantenerse firme en medio de la adversidad y recuperar la confianza.

“Estar compitiendo con un crack es como competir con Messi. Yo era el titular y él el suplente, pero pasé siete partidos sin hacer goles y sufría mucho en oración”, añadió.

Martins afirmó que, tras ese periodo de dificultad, logró reencontrarse con su mejor nivel y mantenerse en la élite del fútbol, atribuyendo ese proceso a su fe y a la perseverancia en los momentos más complejos de su carrera profesional.

Mira la programación en Red Uno Play