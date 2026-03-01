El Museo Santa Cruz La Vieja cumple tres años preservando la memoria histórica cruceña

En el marco de los 465 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, el Museo Santa Cruz La Vieja, ubicado en el sitio histórico de San José de Chiquitos, conmemoró su tercer aniversario de apertura al público.

El espacio resguarda vestigios arqueológicos, documentos y elementos interpretativos vinculados al primer asentamiento de la ciudad. Su labor se centra en la preservación de la memoria histórica y en la difusión del patrimonio cultural, tanto para estudiantes como para visitantes nacionales y extranjeros.

Como parte del Parque Histórico Santa Cruz La Vieja, el museo permite comprender el origen de la ciudad y el proceso que dio lugar a la identidad cruceña. Con el paso de los años, se consolidó como un punto de referencia dentro de la oferta cultural y turística del departamento.

Ruddy Cuéllar, director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), destacó el trabajo articulado que permitió concretar el proyecto.

Señaló el respaldo de la cooperación de Extremadura a través del FELCODE, la AEXCID y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, además del compromiso del Gobierno Municipal de San José de Chiquitos y la Gobernación de Santa Cruz.

A tres años de su inauguración, el museo se posiciona como un espacio educativo y patrimonial que promueve el conocimiento del pasado y su transmisión a nuevas generaciones, reafirmando su valor dentro de la Ruta Histórica y Turística Santa Cruz La Vieja.

