Siete tripulantes luchan por su recuperación tras la tragedia aérea

Los siete tripulantes sobrevivientes del accidente del avión Hércules C-130 continúan internados en terapia intensiva en el Hospital de COSSMIL, bajo estricta vigilancia médica tras el siniestro ocurrido en la ciudad de El Alto.

El estado de salud de los militares es seguido de cerca por los equipos médicos, mientras las autoridades mantienen coordinación para garantizar la atención especializada.

En el Hospital Agramont, un uniformado de 29 años fue atendido tras presentar lesiones craneales y fracturas en las extremidades. El médico de turno, Iván Aruquipa, explicó que el paciente fue estabilizado en la unidad de emergencias y posteriormente trasladado a su seguro médico.

“Se le ha hecho la atención en la unidad de emergencias. El mismo estaba estable, presentaba lesiones a nivel craneal. Todas han sido atendidas y posteriormente ha sido transferido a su seguro médico”, detalló.

Aruquipa precisó que se realizaron estudios complementarios para descartar complicaciones mayores antes de su traslado.

Otros heridos fueron derivados al Hospital del Norte y a distintos centros de salud de La Paz y El Alto, donde continúan recibiendo atención especializada.

La tragedia aérea dejó una profunda conmoción en la población. Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente, la atención está centrada en la evolución de los siete tripulantes que permanecen en estado delicado.

