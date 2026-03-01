TEMAS DE HOY:
Nacionales

Nuevo mes: conozca las fechas clave que marcarán marzo en Bolivia

El tercer mes del año reúne conmemoraciones históricas, celebraciones culturales y elecciones subnacionales.

Red Uno de Bolivia

01/03/2026 9:08

Bolivia

Este domingo comienza marzo, un mes que en Bolivia combina conmemoraciones históricas, celebraciones culturales y actividades cívicas que forman parte del calendario nacional.

Aunque la mayoría no son feriados oficiales, varias de estas fechas tienen fuerte impacto social y simbólico en distintas regiones del país.

Fechas destacadas de marzo

  • 6 de marzo: Creación de la ciudad de El Alto.

  • 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.

  • 15 de marzo: Fiesta del Pujllay en Tarabuco (Chuquisaca).

  • 19 de marzo: Día del Padre.

  • 20 de marzo: Equinoccio de Otoño.

  • 22 de marzo: Elecciones subnacionales.

  • 22 de marzo: Día Mundial del Agua.

  • 23 de marzo: Día del Mar.

  • 29 de marzo: Domingo de Ramos.

El 22 de marzo será una jornada clave, ya que además de conmemorarse el Día Mundial del Agua, se realizarán las Elecciones subnacionales, un proceso que definirá autoridades departamentales y municipales.

En tanto, el 23 de marzo, Bolivia recordará el Día del Mar, una de las fechas más significativas del calendario cívico, con actos oficiales en todo el país.

Con este panorama, marzo de 2026 se perfila como un mes de intensa actividad social, cultural y política, en el que la ciudadanía participará tanto en celebraciones tradicionales como en un proceso electoral que marcará la agenda nacional.

