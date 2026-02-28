Tragedia aérea en El Alto: difunden lista oficial de heridos tras accidente de avión militar

El Alto vive horas de luto tras el fatal accidente de un avión militar de carga ocurrido la tarde del viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El siniestro dejó al menos 15 personas fallecidas, 28 heridas y alrededor de 15 vehículos afectados, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.

La aeronave, un Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos, división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana, logró tocar tierra; sin embargo, no consiguió frenar. De acuerdo con un reporte preliminar, la pista presentaba hielo debido a una granizada caída horas antes. Tras el aterrizaje, el avión recorrió aproximadamente un kilómetro hasta salir del perímetro aeroportuario e impactar en una zona donde circulaban vehículos.

Lista oficial de heridos y diagnóstico

Las autoridades difundieron la nómina de personas heridas que permanecen internadas en distintos hospitales de la ciudad:

Hospital Corea

Lourdes Lazo Murga (33) – policontusa

Adela Murga Quispe (53) – TEC moderado y fractura de muñeca

Pedro Luis Gutiérrez (42) – TEC leve y policontuso

Benedicto Mamani Fores (34) – policontuso

Valerio Iván Flores Flores (42) – policontuso

Anahí Gabriela Mamani (9) – policontusa

Ericka Sullcata Condori (23) – policontusa

Evacuados del Hospital Corea a COSSMIL

Alejandro Chávez Paniagua (38) – policontuso, contusión cerebral

César Castro Nacho (42) – policontuso, TEC leve

Ingresado directamente a COSSMIL

Jareth Ramírez Espinoza (32) – policontusa

Hospital Corazón de Jesús

Lourdes Quispe Choque (48) – TEC y policontusa

Hospital del Norte

Roger Vásquez (37) – policontuso

Mabel Marcela Gutiérrez Álvarez – policontusa

René Quispe Carcani (39) – policontuso

Mercedes (sin apellido) – policontuso

Gualberto Huaranca Sirpa (38) – policontuso

Niño NN – ablación de ambos miembros inferiores (diagnóstico reservado)

Virginia Calle – trauma raquimedular (UTI)

Luisa Lecoña Poma (40) – en observación

Evacuada del Hospital del Norte al Hospital de Clínicas

Karen Jessica Jiménez Callisaya (27) – TEC severo y problema neurológico

Hospital del Sur

Raúl Gutiérrez Limachi (33) – policontuso

Rolando Flores Saisa (37) – policontuso

Erick Rojas Zambrana (40) – policontuso

Asimismo, se confirmó el fallecimiento de un hombre no identificado que portaba uniforme de las Fuerzas Armadas y de otro varón de aproximadamente 40 años, trasladado a la morgue judicial.

Billetes esparcidos y advertencia del BCB

Videos difundidos en redes sociales mostraron billetes esparcidos en el lugar del impacto. El Banco Central de Bolivia confirmó que la aeronave transportaba billetes de 10, 20 y 50 bolivianos producidos en 2025 para reemplazar papel moneda deteriorado.

La entidad aclaró que dichos billetes no habían sido monetizados ni ingresados a bóvedas oficiales, por lo que carecen de validez legal. Su uso o tenencia constituye un delito.

Solidaridad presidencial

El presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad con las familias afectadas. “Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”, publicó en la red social X.

El mandatario aseguró que el Gobierno trabaja en la atención médica de los heridos y que las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro.

Se espera que en las próximas horas las autoridades actualicen el estado de salud de los pacientes y brinden mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.

