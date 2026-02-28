Tragedia aérea en El Alto: difunden lista oficial de heridos tras accidente de avión militar

La aeronave, un Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos, división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana, logró tocar tierra; sin embargo, no consiguió frenar. De acuerdo con un reporte preliminar, la pista presentaba hielo debido a una granizada caída horas antes.
28/02/2026 7:34
El Alto vive horas de luto tras el fatal accidente de un avión militar de carga ocurrido la tarde del viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto. El siniestro dejó al menos 15 personas fallecidas, 28 heridas y alrededor de 15 vehículos afectados, según informó la Dirección Nacional de Bomberos.
La aeronave, un Hércules de Transportes Aéreos Bolivianos, división de carga de la Fuerza Aérea Boliviana, logró tocar tierra; sin embargo, no consiguió frenar. De acuerdo con un reporte preliminar, la pista presentaba hielo debido a una granizada caída horas antes. Tras el aterrizaje, el avión recorrió aproximadamente un kilómetro hasta salir del perímetro aeroportuario e impactar en una zona donde circulaban vehículos.
Lista oficial de heridos y diagnóstico
Las autoridades difundieron la nómina de personas heridas que permanecen internadas en distintos hospitales de la ciudad:
Hospital Corea
Lourdes Lazo Murga (33) – policontusa
Adela Murga Quispe (53) – TEC moderado y fractura de muñeca
Pedro Luis Gutiérrez (42) – TEC leve y policontuso
Benedicto Mamani Fores (34) – policontuso
Valerio Iván Flores Flores (42) – policontuso
Anahí Gabriela Mamani (9) – policontusa
Ericka Sullcata Condori (23) – policontusa
Evacuados del Hospital Corea a COSSMIL
Alejandro Chávez Paniagua (38) – policontuso, contusión cerebral
César Castro Nacho (42) – policontuso, TEC leve
Ingresado directamente a COSSMIL
Jareth Ramírez Espinoza (32) – policontusa
Hospital Corazón de Jesús
Lourdes Quispe Choque (48) – TEC y policontusa
Hospital del Norte
Roger Vásquez (37) – policontuso
Mabel Marcela Gutiérrez Álvarez – policontusa
René Quispe Carcani (39) – policontuso
Mercedes (sin apellido) – policontuso
Gualberto Huaranca Sirpa (38) – policontuso
Niño NN – ablación de ambos miembros inferiores (diagnóstico reservado)
Virginia Calle – trauma raquimedular (UTI)
Luisa Lecoña Poma (40) – en observación
Evacuada del Hospital del Norte al Hospital de Clínicas
Karen Jessica Jiménez Callisaya (27) – TEC severo y problema neurológico
Hospital del Sur
Raúl Gutiérrez Limachi (33) – policontuso
Rolando Flores Saisa (37) – policontuso
Erick Rojas Zambrana (40) – policontuso
Asimismo, se confirmó el fallecimiento de un hombre no identificado que portaba uniforme de las Fuerzas Armadas y de otro varón de aproximadamente 40 años, trasladado a la morgue judicial.
Billetes esparcidos y advertencia del BCB
Videos difundidos en redes sociales mostraron billetes esparcidos en el lugar del impacto. El Banco Central de Bolivia confirmó que la aeronave transportaba billetes de 10, 20 y 50 bolivianos producidos en 2025 para reemplazar papel moneda deteriorado.
La entidad aclaró que dichos billetes no habían sido monetizados ni ingresados a bóvedas oficiales, por lo que carecen de validez legal. Su uso o tenencia constituye un delito.
Solidaridad presidencial
El presidente Rodrigo Paz expresó su solidaridad con las familias afectadas. “Hoy es un día de mucho dolor para la ciudad de El Alto y la Patria por el trágico accidente ocurrido en el aeropuerto de El Alto. Quiero expresar toda mi solidaridad y mis condolencias con las familias de los heridos y fallecidos”, publicó en la red social X.
El mandatario aseguró que el Gobierno trabaja en la atención médica de los heridos y que las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del siniestro.
Se espera que en las próximas horas las autoridades actualicen el estado de salud de los pacientes y brinden mayores detalles sobre el avance de las investigaciones.
