Presencia de la CAF abre puertas a inversión y crecimiento, destaca el Gobierno

La presencia del presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, en el país fue destacada por el Gobierno como una muestra de confianza internacional y un paso clave en la reintegración de Bolivia al mundo, a los mercados y a organismos multilaterales.

“Hoy Bolivia vive esa transformación, vuelve a integrarse al mundo después de una etapa de aislamiento. Bolivia vuelve al mundo y el mundo viene a Bolivia. Es por demás importante y significativo. Eso significa que Bolivia es un país viable”, afirmó Pablo Camacho, director general de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP).

Según explicó, el compromiso de hasta $us 3.100 millones no implica recursos de libre disponibilidad, sino financiamiento sujeto a la presentación y aprobación de proyectos en distintos sectores. Sin embargo, insistió en que el aspecto central no es solo el monto, sino el respaldo institucional.

“Si un organismo de esta naturaleza nos está prestando, es porque Bolivia puede generar impacto y crecimiento. Eso abre puertas”, sostuvo, al remarcar que la presencia del organismo multilateral envía un mensaje positivo a inversionistas de la región y del mundo.

Recordó que la agenda del presidente de la CAF incluyó reuniones en La Paz, El Alto, Uyuni, Tarija y Santa Cruz, además de encuentros con el sistema financiero, que refuerza la imagen de un país que busca reposicionarse internacionalmente.

Camacho subrayó que la reintegración no solo implica acceso a crédito, sino también confianza.

“Cuando un organismo internacional apuesta por Bolivia, también lo hacen los inversionistas. Se genera empleo, se reactiva la industria y se dinamiza la economía”, remarcó.

