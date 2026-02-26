El Alto: Conozca los acuerdos firmados entre el Gobierno y la CAF

Luego de casi una década sin una visita oficial de su principal autoridad, la CAF marcó un nuevo capítulo en su relación con Bolivia con la llegada de su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, quien sostuvo una reunión de alto nivel con el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, y encabezó la firma de importantes acuerdos financieros y técnicos en la ciudad de El Alto.

Apoyo a las empresas micro, pequeña y mediana

Durante el acto protocolar, se consolidaron convenios enfocados en fortalecer a la micro, pequeña y mediana empresa mediante líneas de crédito de $us 20 millones para entidades financieras privadas, además de un financiamiento de $us 4,5 millones para ProMujer, orientado al impulso económico de mujeres mediante innovadores instrumentos financieros.

Inversión en infraestructura

En el área de infraestructura e integración, la CAF comprometió tres millones de dólares en cooperación técnica para el Corredor Vial Oeste–Norte, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, además de anunciar la evaluación de un proyecto vial complementario entre Santa Bárbara y Caranavi por $us 74,9 millones, que será ejecutado junto a la Administradora Boliviana de Carreteras.

Educación

El sector educativo también fue beneficiado con la firma de un convenio de cooperación de $us 550.000 para la implementación del estudio educativo regional ERCE 2025, en coordinación con el Ministerio de Educación, además del anuncio de un programa de formación docente y modernización tecnológica por $us 50 millones.

Como parte de su agenda en el país, la delegación internacional visitará el Salar de Uyuni, así como los departamentos de Tarija y Santa Cruz de la Sierra, donde se prevé consolidar nuevos proyectos vinculados al desarrollo energético, industrial y turístico.

La presencia de la CAF en el país no solo implica financiamiento, sino también acompañamiento estratégico para fortalecer el desarrollo productivo y la integración de Bolivia en el contexto regional.

