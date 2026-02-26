TEMAS DE HOY:
estudiante atropellada Atraco a mineros Caso maletas

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Sergio Díaz llega a Palacio para reunión con el presidente Rodrigo Paz

El encuentro busca fortalecer la cooperación financiera y técnica, con énfasis en proyectos de infraestructura y desarrollo productivo.

Ana Fabiola Barriga Soliz

26/02/2026 10:45

Foto: El presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados, llegando a Palacio de Gobierno. APG
Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, llegó este jueves a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

El encuentro forma parte de la agenda oficial del titular del organismo regional en Bolivia y apunta a consolidar la cooperación financiera y técnica entre ambas instancias.

 

 

Durante la reunión se prevé abordar temas relacionados con financiamiento para proyectos estratégicos, infraestructura, desarrollo productivo e inversión pública, en el marco de los programas de apoyo vigentes.

Se espera que en las próximas horas ambas autoridades informen sobre los alcances del diálogo y eventuales anuncios vinculados a nuevos convenios o líneas de crédito.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD