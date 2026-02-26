Sergio Díaz llega a Palacio para reunión con el presidente Rodrigo Paz

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, llegó este jueves a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

El encuentro forma parte de la agenda oficial del titular del organismo regional en Bolivia y apunta a consolidar la cooperación financiera y técnica entre ambas instancias.

Durante la reunión se prevé abordar temas relacionados con financiamiento para proyectos estratégicos, infraestructura, desarrollo productivo e inversión pública, en el marco de los programas de apoyo vigentes.

Se espera que en las próximas horas ambas autoridades informen sobre los alcances del diálogo y eventuales anuncios vinculados a nuevos convenios o líneas de crédito.

