Sergio Díaz llega a Palacio para reunión con el presidente Rodrigo Paz

El encuentro busca fortalecer la cooperación financiera y técnica, con énfasis en proyectos de infraestructura y desarrollo productivo.
26/02/2026 10:45
Escuchar esta nota
El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, llegó este jueves a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz.
El encuentro forma parte de la agenda oficial del titular del organismo regional en Bolivia y apunta a consolidar la cooperación financiera y técnica entre ambas instancias.
Durante la reunión se prevé abordar temas relacionados con financiamiento para proyectos estratégicos, infraestructura, desarrollo productivo e inversión pública, en el marco de los programas de apoyo vigentes.
Se espera que en las próximas horas ambas autoridades informen sobre los alcances del diálogo y eventuales anuncios vinculados a nuevos convenios o líneas de crédito.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30