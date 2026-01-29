“Bolivia está ofreciendo confianza verificable”: El contundente mensaje de Paz en el Foro de la CAF

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó la jornada en el Foro Económico de Latinoamérica y el Caribe como un paso decisivo para la reintegración del país en el escenario internacional.

"Panamá está jugando un rol de encuentro", afirmó el mandatario al destacar la hospitalidad del país anfitrión y el respaldo de la CAF en este proceso de vinculación regional.

Durante la cumbre, la delegación boliviana intensificó el trabajo con naciones vecinas y socios estratégicos para fortalecer las economías locales.

El jefe de Estado enfatizó que la meta es clara: "Bolivia está ofreciendo confianza verificable" para atraer inversiones y potenciar sectores productivos en todas las regiones de nuestro país.

Tras una reunión clave con su homólogo panameño, Paz subrayó la necesidad de concretar acuerdos bilaterales que faciliten el acceso a servicios esenciales para el desarrollo nacional. El mandatario insistió en que el país está recuperando un rol protagónico al ejercer presión como sector integrador entre los diversos bloques económicos del continente.

La agenda oficial continuará este jueves desde las 8:00 a.m. con al menos 6 reuniones de alto nivel que involucran a cinco ministerios estratégicos. El equipo compuesto por los titulares de Economía, Planificación, Hidrocarburos, Cultura y Educación acompañará al presidente para cerrar nuevos pactos de cooperación regional.

