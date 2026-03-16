Roban minibús en El Alto mientras su conductor compraba en feria

Un minibús fue robado mientras su conductor realizaba compras en una feria del sector Pacajes Caluyo, en la ciudad de La Paz. El hecho ocurrió cuando se dejó el motorizado estacionado por aproximadamente 15 minutos.

El dueño del vehículo, identificado como Raúl, explicó que el chofer había ingresado a la feria para comprar un colchón a una cuadra de donde dejó el vehículo estacionado y, al retornar al lugar donde había dejado su herramienta de trabajo, el motorizado ya no estaba.

“En este momento me encuentro muy triste de haber perdido mi herramienta de trabajo que todos los días me sustenta. No estoy durmiendo”, relató el afectado.

Según su testimonio, algunos comerciantes del lugar le indicaron que el vehículo habría sido movido pocos minutos antes, pero no pudieron precisar quién lo condujo ni hacia dónde se dirigió.

“Pregunté a las personas del sector y me dijeron que hace cinco minutos se había movido el auto. También consulté por cámaras de seguridad, pero no se identifica muy bien”, explicó.

El vehículo robado es un minibús marca Nissan Caravan de color dorado con placa 1922-HAL, utilizado por su propietario como herramienta de trabajo para el transporte.

El afectado informó que el mismo día del hecho presentó la denuncia correspondiente ante la Policía y pidió ayuda a la población para recuperar el motorizado.

El hecho ocurrió en una zona donde se realizan ferias concurridas los jueves, sábados y domingos, lo que genera gran movimiento de personas y vehículos en el sector.

Los números habilitados para cualquier información sobre el paradero del minibús son 712-26383 y 715-03665.

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