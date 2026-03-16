Alcaldía atribuye inundaciones en la zona Sur al taponamiento de drenajes por granizo

La intensa granizada registrada la tarde del domingo en la ciudad de La Paz provocó inundaciones en viviendas y el desborde del río Koani, situación que fue atribuida por la Alcaldía al taponamiento de drenajes pluviales debido a la acumulación de hielo.

El director de Gobernabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Gonzalo Barrientos, explicó que el fenómeno climático generó que las bocas de tormenta se bloqueen con granizo, lo que impidió el normal drenaje del agua.

“Esta fuerte granizada ha generado que se tapen todos los drenajes de las bocas de tormenta y eso ha provocado que el agua se incremente en la vía”, señaló.

La autoridad detalló que el granizo también se acumuló en patios y techos de viviendas, lo que provocó la obstrucción de desagües domiciliarios y derivó en la inundación de algunos inmuebles.

Las lluvias y la tormenta eléctrica comenzaron alrededor de las 15:30 y provocaron que el caudal de varios ríos aumente. Según el reporte municipal, los afluentes llegaron a niveles de alerta amarilla y naranja.

El funcionario recordó que eventos de granizada pueden provocar el colapso del sistema pluvial, como ocurrió en la tormenta registrada en 2002 en el centro paceño.

“El granizo hace que se taponeen los sistemas de desagüe o alcantarillado pluvial”, indicó.

Barrientos afirmó que, tras registrarse el evento climático, se activó el sistema de alerta temprana y se movilizaron equipos de emergencia para asistir a las familias afectadas y realizar labores de limpieza en las zonas afectadas.

Asimismo, señaló que las autoridades prevén la continuidad de lluvias en los próximos días e incluso la posibilidad de nuevas granizadas, por lo que recomendó a la población mantenerse informada mediante la aplicación del sistema de alerta temprana del municipio.

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