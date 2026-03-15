Lo que comenzó como una tarde nublada terminó en una emergencia climática. Una intensa lluvia acompañada de una violenta granizada azotó la ciudad de La Paz este domingo, dejando postales de desastre, especialmente en la zona Sur. Las imágenes, que ya se han vuelto virales, muestran la magnitud de un fenómeno que superó cualquier previsión.

En el video, se puede observar el dramatismo de la situación: bloques de hielo flotando sobre aguas turbulentas que cubren por completo las calzadas, mientras los vecinos, con asombro y preocupación, registran desde sus balcones cómo la infraestructura urbana colapsa ante la fuerza de la naturaleza.

El barrio de Bella Vista fue uno de los escenarios más golpeados. Las cámaras captaron a ciudadanos luchando contra el hielo, utilizando palas y escobas en un intento desesperado por retirar los sedimentos que bloqueaban los ingresos a sus hogares y garajes.

Otro punto de gran conflicto fue el ingreso a la calle 8 de Calacoto. Allí, el puente se convirtió en una trampa de agua y granizo estancado, dificultando el paso de vehículos y generando un riesgo inminente para los transeúntes. El granizo acumulado obstruyó las bocas de tormenta, transformando las avenidas en verdaderos ríos blancos. Los videos muestran no solo calles anegadas, sino también techos y patios cubiertos por una espesa capa de hielo que, según algunos vecinos, alcanzó varios centímetros de altura en pocos minutos.

Se pide a los conductores evitar las zonas bajas de la zona Sur y tener extrema precaución debido a que la calzada permanece resbaladiza por los restos de granizo y el sedimento arrastrado por la lluvia.

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