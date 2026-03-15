Granizada sorprende a La Paz y deja calles cubiertas de hielo

Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió la tarde de este domingo a la ciudad de La Paz, dejando varias calles anegadas y cubiertas de hielo.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran la magnitud de la tormenta. En las imágenes se observa a vecinos retirando granizo de calles, techos y patios, mientras algunos vehículos avanzan con dificultad por vías inundadas.

El granizo acumulado también obstruyó varias bocas de tormenta, lo que impidió el drenaje normal del agua y provocó que algunas calles se convirtieran en verdaderos ríos.

Barrios afectados

Uno de los sectores más afectados fue la zona Sur de La Paz, particularmente el barrio Bella Vista.

Videos difundidos por vecinos muestran cómo varias personas utilizaron palas y escobas para retirar el granizo acumulado frente a sus viviendas.

Otro punto crítico se registró en el puente ubicado en el ingreso a la calle 8 de Calacoto, donde el agua quedó estancada tras la fuerte precipitación.

A la espera de un informe oficial

Hasta el momento, la Alcaldía de La Paz no ha emitido un informe oficial sobre posibles daños o emergencias generadas por la tormenta.

Sin embargo, los reportes ciudadanos evidencian que la granizada dejó calles cubiertas de hielo y problemas de drenaje en distintos sectores de la ciudad.

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