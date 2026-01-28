¿Le robaron el vehículo y le exigen recompensa? Conozca qué hacer

El director nacional de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), coronel Fabián Álvarez pide a la población de que si fuiste víctima de un robo de vehículo o moto y los ladrones se contactan contigo por llamadas o mensajes lo recomendable es no acceder a las extorciones de los ladrones.

“Si tiene llamadas o mensajes de numero desconocidos pidiéndoles dinero no lo hagan, no se tiene conocimiento si esa transacción sea fructífera, no se tiene de un caso registrado que se haya procedido a la devolución”. Declaró Álvarez.

El director de DIPROVE al mismo tiempo recomendó que los dueños de los vehículos puedan instalar un chip de ubicación mejor conocido como GPS que ha ayudado para dar con el paradero de los vehículos o motas reportadas como extraviadas.

La última cifra de vehículos reportados como robados fue en 2024 donde se superó los 10.500 reportes y fue creciendo la cifra por el aumento de vehículos indocumentados que transitan principalmente en áreas rurales.

