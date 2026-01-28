TEMAS DE HOY:
Caso maletas Adolescente embarazada Legitimación de ganancias ilícitas

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¿Le robaron el vehículo y le exigen recompensa? Conozca qué hacer

La policía recomienda a la población que si dejan el vehículo en la calle no dejar objetos llamativos al interior del mismo.

Juan Marcelo Gonzáles

28/01/2026 19:39

Foto: Cámara de seguridad registra robo de vehículo (Captura de video)
LA PAZ

Escuchar esta nota

El director nacional de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), coronel Fabián Álvarez pide a la población de que si fuiste víctima de un robo de vehículo o moto y los ladrones se contactan contigo por llamadas o mensajes lo recomendable es no acceder a las extorciones de los ladrones.

“Si tiene llamadas o mensajes de numero desconocidos pidiéndoles dinero no lo hagan, no se tiene conocimiento si esa transacción sea fructífera, no se tiene de un caso registrado que se haya procedido a la devolución”. Declaró Álvarez.

El director de DIPROVE al mismo tiempo recomendó que los dueños de los vehículos puedan instalar un chip de ubicación mejor conocido como GPS que ha ayudado para dar con el paradero de los vehículos o motas reportadas como extraviadas.

La última cifra de vehículos reportados como robados fue en 2024 donde se superó los 10.500 reportes y fue creciendo la cifra por el aumento de vehículos indocumentados que transitan principalmente en áreas rurales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD