Iglesia llama a reflexionar el voto a una semana de las elecciones subnacionales

Durante la homilía dominical, el arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, se refirió al proceso electoral que vive el país y exhortó a la población a reflexionar con responsabilidad su voto a pocos días de las elecciones subnacionales.

En su mensaje, la autoridad eclesiástica recordó que la fe cristiana invita a vivir con esperanza, señalando que “Jesús es el camino, la verdad, la vida y la luz para nosotros”, pero también remarcó la importancia de analizar la realidad del país antes de acudir a las urnas.

Monseñor Leigue mencionó que Bolivia se encuentra a una semana de elegir a sus autoridades autonómicas, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a lo que ocurre durante la campaña electoral.

En ese contexto, planteó una reflexión a los fieles sobre lo que han observado durante este periodo de campaña.

“¿Qué han visto y qué han escuchado en estos días de campaña?”, cuestionó el arzobispo, invitando a los ciudadanos a evaluar con atención las propuestas de los candidatos.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de no equivocarse al momento de elegir a las autoridades, recordando que las decisiones que se tomen tendrán impacto en la vida de la población.

“Espero que no se equivoquen con el apoyo, con su voto”, expresó durante su homilía.

El religioso también invitó a analizar la situación actual de las ciudades y las instituciones, señalando que aspectos como el estado de las calles, los servicios de salud y el funcionamiento de las instituciones deben formar parte de la reflexión antes de votar.

En ese sentido, indicó que los debates entre candidatos permiten conocer sus propuestas, pero recalcó que ahora corresponde a la población evaluar lo escuchado y tomar una decisión consciente.

“Han visto, han escuchado, ahora toca elegir”, señaló, exhortando a la ciudadanía a mantener los ojos abiertos y los oídos atentos al momento de decidir su voto en las próximas elecciones.

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