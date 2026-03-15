La última prueba de la Verde: Bolivia enfrenta a Trinidad y Tobago antes del repechaje

El ambiente en la capital oriental es de pura expectativa. Este domingo al mediodía, la selección boliviana de fútbol inició los preparativos finales en su hotel de concentración para trasladarse al estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, donde a las 16:00 disputará su último encuentro amistoso frente a Trinidad y Tobago.

Este partido marca la despedida del equipo de territorio nacional antes de emprender viaje para el decisivo repechaje de clasificación al Mundial. Con el bus oficial esperando en la puerta y los jugadores listos para la partida, el apoyo de la hinchada se hizo sentir en las inmediaciones de la concentración.

Fernando Costa: "Va a ser una despedida exitosa"

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, estuvo presente acompañando a la delegación y compartiendo con hinchas y empresarios. En contacto con la prensa, el mandamás del fútbol nacional expresó su optimismo:

"Muy contento por todo el apoyo. Creo que va a ser una despedida exitosa del equipo de todos los bolivianos. Queremos que los muchachos sientan la emoción y el apoyo de todo el país antes de ponerlo todo en el repechaje", afirmó Costa.

Tensión dirigencial: Claure y la modalidad del torneo

No todo fue fútbol en la previa. Costa aprovechó para informar sobre las recientes reuniones de consejo, donde se aprobó la modalidad y el reglamento del próximo torneo con el consenso de la mayoría de los clubes. Sin embargo, el tema que marcó la agenda fue la fuerte molestia colectiva contra las recientes declaraciones de Marcelo Claure, presidente de Bolívar, en redes sociales.

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