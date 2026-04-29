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[Video] Así fue el golazo de Luis Díaz ante el PSG que recorre el planeta

El colombiano fue figura en la semifinal de ida de la UEFA Champions League, pese a la derrota del Bayern Munich. 

Martin Suarez Vargas

29/04/2026 11:26

Momento cuando Luis Díaz engancha para adentro y deja desestabilizado a Marquinhos del PSG y anota el golazo para el Bayern. Foto: EFE.
Francia.

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Luis Díaz firmó una actuación destacada en la semifinal de ida frente al Paris Saint-Germain, en un partido vibrante que terminó 5-4 a favor del conjunto parisino. El colombiano anotó un golazo tras una gran acción individual que dejó sin opciones al arquero ruso Matvey Safonov.

La jugada llegó a los 67 minutos, cuando Díaz recibió un pase largo de Harry Kane. Con gran técnica, bajó el balón con el taco, desestabilizó a Marquinhos, se perfiló hacia el centro y sacó un potente remate de derecha colocado al ángulo.

En primera instancia, la jueza de línea del compromiso anuló el tanto, lo que generó incertidumbre en el estadio. Sin embargo, tras la revisión del VAR, el gol fue convalidado, desatando la celebración de los aficionados del Bayern.

El partido de vuelta se disputará el 6 de mayo a las 15:00, donde el conjunto alemán buscará revertir la serie.

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