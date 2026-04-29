Atlético y Arsenal empataron y dejaron abierta la semis de Champions

Atlético y Arsenal empataron (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.



Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 adelantó al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, un penalti por manos de White fue anotado por Julián Alvarez, que puso el 1-1.



En el minuto 76, Hancko pisó a Eze dentro del área y el árbitro pitó penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, rectificó. EFE

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