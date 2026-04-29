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Atlético y Arsenal empataron y dejaron abierta la semis de Champions

Un duelo intenso y marcado por decisiones arbitrales terminó en igualdad, dejando la serie completamente abierta para la vuelta.

EFE

29/04/2026 17:32

El centrocampista del Arsenal Martín Zubimendi (d) juega un balón ante Nahuel Molina, del Atlético, durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Arsenal FC disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/Juanjo Martín.
España.

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 Atlético y Arsenal empataron (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.

Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 adelantó al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, un penalti por manos de White fue anotado por Julián Alvarez, que puso el 1-1.

En el minuto 76, Hancko pisó a Eze dentro del área y el árbitro pitó penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, rectificó. EFE

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