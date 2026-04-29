Atlético y Arsenal empataron y dejaron abierta la semis de Champions

Escuchar esta nota
Atlético y Arsenal empataron (1-1) en el Metropolitano en partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones.
Un penalti anotado por Viktor Gyökeres en el minuto 44 adelantó al Arsenal 0-1 al descanso. En el minuto 56, un penalti por manos de White fue anotado por Julián Alvarez, que puso el 1-1.
En el minuto 76, Hancko pisó a Eze dentro del área y el árbitro pitó penalti, pero avisado por el VAR y tras ver la acción en el monitor, rectificó. EFE
Mira la programación en Red Uno Play
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00
17:00
18:55
20:55
22:00
00:00
01:00