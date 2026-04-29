¡Otro partido imperdible! Atlético recibe al Arsenal en semis de Champions

Atlético Madrid recibirá esta tarde al Arsenal por la semifinal de ida de la UEFA Champions League. El encuentro se disputará desde las 15:00 en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y, al igual que el duelo previo entre PSG y Bayern, promete ser un verdadero partidazo.

¿Los de Diego Simeone o los de Mikel Arteta? Ambos equipos se enfrentan en busca de sacar ventaja en esta primera semifinal entre ellos en la Champions.

En la previa, Simeone rechazó la idea de que el fútbol le deba una Champions a su equipo:

“Las cosas se merecen y se logran”, afirmó. Además, agregó: “Soñar está bueno, pero la realidad es la tierra”, dejando claro su enfoque antes del inicio de la serie. El técnico argentino ya llevó al Atlético a dos finales del torneo, en 2014 y 2016, ambas perdidas frente al Real Madrid.

Por su parte, Arteta también analizó el compromiso:

“Es un partido complicado, con un entrenador con mucha experiencia en esta competición. Tienen todo el mérito para estar aquí. Pero somos capaces de mucho y tenemos que tener esa confianza y voluntad para ganar”, expresó el entrenador del Arsenal. Además, reconoció que jugar en el Metropolitano “exige mucho” a su equipo.

El cotejo comenzará a las 15:00 y será dirigido por el neerlandés Danny Makkelie. Será el primer duelo de esta segunda llave de semifinal de la Champions League temporada 2025/2026.

Mira la programación en Red Uno Play