¡Partidazo histórico! PSG se impone al Bayern en una semifinal de infarto por la Champions (5-4)

Una noche para la historia se vivió en París. Paris Saint-Germain derrotó 5-4 a Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes, en un partido electrizante por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.

El encuentro arrancó con ventaja para los alemanes gracias a un penal convertido por Harry Kane, pero el PSG reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador con goles de Khvicha Kvaratskhelia y João Neves. Antes del descanso, Michael Olise empató para el Bayern, aunque un penal de Ousmane Dembélé volvió a inclinar la balanza a favor de los locales.

En el complemento, el equipo parisino golpeó con contundencia. Kvaratskhelia firmó su doblete y Dembélé amplió la diferencia, dejando un 5-2 que parecía definitivo. Sin embargo, el Bayern no bajó los brazos y reaccionó con tantos de Dayot Upamecano y Luis Díaz, que ajustaron el marcador a un vibrante 5-4.

El resultado deja la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Allianz Arena. A pesar de la ventaja mínima, el PSG dio el primer golpe en una semifinal que promete emociones hasta el final.

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