En 12 minutos y sin dejar rastro: Así robaron una vagoneta en la zona de la Villa Olímpica

La inseguridad vuelve a golpear en la ciudad de Santa Cruz. Delincuentes robaron una vagoneta que se encontraba estacionada afuera de un billar en la zona de Villa Olímpica, en un hecho que ocurrió en apenas 12 minutos, según denunció la víctima.

El propietario relató que dejó el vehículo parqueado como de costumbre afuera del billar Taco Azul, ubicado por el cuarto anillo, ingresando unas dos cuadras y media. Sin embargo, al salir ya no encontró la movilidad.

“La dejé estacionada como siempre, pero es algo increíble que se la lleven en 12 minutos”, lamentó.

El afectado explicó que el motorizado era su única herramienta de trabajo y que además seguía pagando cuotas al banco, ya que el vehículo pertenece a su hermana.

“Nos perjudica muchísimo y estamos demasiado preocupados”, expresó.

Se trata de una vagoneta Toyota Corolla color blanco, con placa 2182-UIX. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el vehículo sale del lugar, aunque no se logra identificar claramente a las personas que participaron en el robo.

“Son más de una persona, posiblemente dos o tres, pero alguien conoce ese lugar”, señaló la víctima.

Hasta el momento, asegura que no recibió avances por parte de la Policía, por lo que pide ayuda a la ciudadanía para ubicar el vehículo. “Si alguien lo ve, que nos avise”, solicitó.

Mira la programación en Red Uno Play