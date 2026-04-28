Fiscalía investiga ola de asesinatos en Santa Cruz y no descarta vínculos criminales

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público avanza en las investigaciones tras la serie de asesinatos ocurridos durante el fin de semana y no descartó que algunos de los casos puedan estar vinculados entre sí o con estructuras del crimen organizado.

Asesinato de piloto en el rally de Adecruz

El caso más reciente ocurrió durante una competencia automovilística de Adecruz, donde fue asesinado José Pedro Rojas Velasco.

Según Zeballos, la víctima estaba dentro de un vehículo Terix junto a su copiloto cuando una vagoneta color guindo se detuvo cerca del lugar. Del motorizado descendió un hombre encapuchado con pasamontaña celeste y disparó varias veces.

“Se ha logrado recolectar 17 vainas servidas aproximadamente en la escena del hecho”, detalló.

La autopsia estableció que Rojas murió por “shock hipovolémico por herida de arma de fuego que lesionó órganos vitales”. El copiloto logró salvarse al esconderse debajo del asiento.

El fiscal afirmó que por la forma de ejecución del crimen se presume una planificación previa. “Existe una estructura organizada, con roles definidos y un plan criminal que buscaba asegurar la muerte de la víctima”, señaló.

Indicó que se recolectan imágenes de cámaras de seguridad, declaraciones testificales y reportes telefónicos para identificar tanto a autores materiales como intelectuales.

Otro crimen en San Matías

Zeballos también confirmó un segundo asesinato en el municipio de San Matías, donde murió Douglas Queiroz Ramos, de 42 años.

La víctima se encontraba en una quinta realizando actividades deportivas cuando una vagoneta negra con vidrios polarizados llegó al lugar. Dos hombres encapuchados descendieron y dispararon contra él.

“Los familiares se opusieron a la autopsia médica forense”, explicó el fiscal, aunque confirmó que otras cuatro personas resultaron heridas y están fuera de peligro.

Ciudadano brasileño fue ejecutado en Puerto Quijarro

Zeballos también confirmó un tercer caso en Puerto Quijarro, donde fue asesinado un ciudadano de nacionalidad brasileña.

La autopsia estableció como causa de muerte un traumatismo torácico penetrante por proyectil de arma de fuego, además de lesiones en la cara, cuello y tórax.

El Ministerio Público reveló que dos de las víctimas asesinadas durante el fin de semana registraban antecedentes vinculados a delitos de la Ley 1008.

Ante la preocupación ciudadana por la seguidilla de crímenes, Zeballos aseguró que no habrá impunidad. “No vamos a permitir espacios de impunidad. Vamos a actuar con todo el rigor y con todo el peso de la ley”, afirmó.

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