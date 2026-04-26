TEMAS DE HOY:
Tiroteo Persecución policial Narcotráfico

26ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Identifican al hombre acribillado durante un partido de fútbol en San Matías

El ataque dejó una persona fallecida y varios heridos, quienes fueron trasladados a territorio brasileño para recibir atención médica.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/04/2026 20:40

Identifican a la víctima de sicariato en San Matías
San Matías, Santa Cruz

Escuchar esta nota

Un nuevo hecho de violencia estremeció al municipio fronterizo de San Matías, donde un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

La víctima fue identificada como Douglas Quiroz Ramos, quien, según testigos, sería una persona dedicada al rubro ganadero en la región. El hecho ocurrió cuando sujetos armados llegaron al lugar donde se disputaba un partido de fútbol y, presuntamente, tenían como objetivo a Quiroz.

Identifican a la víctima de sicariato en San Matías

De acuerdo con los reportes preliminares, los atacantes abrieron fuego de manera directa, generando pánico entre los presentes. Aún se desconocen los motivos que derivaron en este violento desenlace.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al territorio brasileño de Cáceres, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Entretanto, San Matías vuelve a ser escenario de un hecho violento en su zona fronteriza.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

Uno decide 2026

22:40

Uno decide 2026

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD