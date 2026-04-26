Identifican al hombre acribillado durante un partido de fútbol en San Matías

Un nuevo hecho de violencia estremeció al municipio fronterizo de San Matías, donde un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos.

La víctima fue identificada como Douglas Quiroz Ramos, quien, según testigos, sería una persona dedicada al rubro ganadero en la región. El hecho ocurrió cuando sujetos armados llegaron al lugar donde se disputaba un partido de fútbol y, presuntamente, tenían como objetivo a Quiroz.

Identifican a la víctima de sicariato en San Matías

De acuerdo con los reportes preliminares, los atacantes abrieron fuego de manera directa, generando pánico entre los presentes. Aún se desconocen los motivos que derivaron en este violento desenlace.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al territorio brasileño de Cáceres, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha confirmado su estado de salud.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Entretanto, San Matías vuelve a ser escenario de un hecho violento en su zona fronteriza.

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