Tiros en plena cancha: matan a un hombre durante un partido de fútbol en San Matías

Un hecho violento se registró en la comunidad San Francisco, en el municipio de San Matías de Santa Cruz, donde un ataque armado dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos, en medio de un campeonato de fútbol.

La víctima fue identificada como Douglas Quiroz Ramos, comunario del lugar, quien se encontraba entre los asistentes observando el encuentro deportivo cuando, según relataron testigos, sujetos desconocidos llegaron al sitio y abrieron fuego contra la multitud.

A consecuencia de los disparos, Quiroz resultó gravemente herido y, pese a los intentos de auxilio por parte de los presentes, perdió la vida minutos después. El ataque también alcanzó a otras personas, quienes fueron trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atención médica.

El hecho generó escenas de pánico entre los asistentes, que huyeron del lugar en busca de resguardo. Hasta el momento, las circunstancias del ataque se encuentran bajo investigación por parte de la Policía, que realiza operativos para identificar a los responsables.

Los pobladores de la zona expresaron su preocupación por lo ocurrido y exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad que garanticen la tranquilidad en eventos comunitarios.

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