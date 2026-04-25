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Detienen a boliviano que llevaba sustancias controladas en termos a Brasil

El joven de 20 años fue interceptado en un operativo carretero cuando viajaba en bus hacia Río de Janeiro; la droga estaba oculta en termos dentro de su equipaje.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/04/2026 18:45

Detienen a boliviano que llevaba sustancias controladas en termos a Brasil
Brasil

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Un ciudadano boliviano de 20 años fue detenido en Brasil tras ser sorprendido transportando cerca de dos kilos de cocaína base ocultos en termos, informó la Policía Militar del estado de São Paulo.

El hecho ocurrió el jueves durante un operativo de control en carreteras. Según el reporte oficial, el joven viajaba en un autobús con destino a Río de Janeiro, junto a otros 22 pasajeros, luego de haber partido desde Campo Grande.

Durante la inspección, los agentes identificaron objetos sospechosos en la maleta y mochila del acusado. Tras una revisión más detallada, confirmaron que los recipientes contenían una sustancia con características de cocaína base.

“El pasajero fue arrestado en el momento, al cometer el delito de tráfico interestatal e internacional de drogas”, señala el boletín policial.

Las autoridades brasileñas indicaron que aún se investigan los antecedentes del detenido. No obstante, debido a la cantidad de droga incautada y la modalidad de transporte, no descartan su posible vínculo con redes de narcotráfico transnacional.

El joven permanece bajo custodia mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.

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