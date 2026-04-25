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Choque moto contra moto termina con ambos conductores lesionados | VIDEO

Ambos motociclistas circulaban a exceso de velocidad y colisionaron de frente en plena vía; resultaron con heridas de consideración.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/04/2026 17:54

Accidente moto contra moto por exceso de velocidad
Venezuela

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Un violento accidente de tránsito entre dos motociclistas se registró en la calle Comercio de Mene Mauroa, en el municipio de Mauroa, de Venezuela.

De acuerdo con imágenes captadas en el lugar, ambos conductores circulaban a exceso de velocidad y por el centro de la vía, lo que provocó una colisión frontal de gran impacto.

Tras el choque, los dos motociclistas quedaron tendidos sobre el asfalto con heridas de consideración, mientras vecinos y transeúntes observaban.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados, ni si alguno de ellos portaba casco de seguridad al momento del accidente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades, aunque se presume que el exceso de velocidad y la imprudencia al conducir fueron factores determinantes en el hecho.

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