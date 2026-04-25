San Miguel del Bala: donde la selva es hogar y el turismo es futuro

En la Amazonía boliviana, a orillas del río Beni, la comunidad indígena San Miguel del Bala muestra una forma de vida sencilla y conectada con la selva. Ubicada en la provincia Iturralde, está habitada por 273 personas que viven principalmente de la agricultura y el turismo.

El lugar recibe a visitantes que buscan una experiencia distinta: compartir con la comunidad, conocer sus costumbres y recorrer la selva. Allí ofrecen servicios de guía, alimentación y hospedaje en cabañas familiares.

En medio del bosque funciona una unidad educativa donde estudian 93 niños y jóvenes. Aprenden rodeados de naturaleza, en un entorno donde también se fortalecen los valores comunitarios.

El fútbol es la principal actividad recreativa y un espacio de encuentro para los jóvenes, que destacan por su talento.

Además, la comunidad produce caña de azúcar y cacao, productos que también forman parte de la experiencia turística. Los visitantes pueden participar en su elaboración y conocer más sobre su importancia.

A pocos kilómetros se encuentra el Cañón del Bala, uno de los principales atractivos naturales de la región. El recorrido es corto, pero ofrece una experiencia intensa en medio de la selva.

El viaje suele iniciar desde Rurrenabaque, punto de partida para explorar esta zona.

San Miguel del Bala se presenta como un ejemplo de cómo es posible vivir, producir y recibir turismo sin dañar la naturaleza.

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