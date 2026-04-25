Más de 10 mil líneas fueron bloqueadas por estafas: así puedes denunciar y protegerte

Las estafas digitales siguen en aumento y las autoridades ya están tomando medidas. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que 10.846 líneas móviles fueron bloqueadas por su vinculación con fraudes en el país.

A esto se suman 13.516 IMEI suspendidos, evitando que los dispositivos sean reutilizados en actividades ilícitas.

¿Qué está pasando?

Según el reporte oficial, entre mayo de 2023 y abril de 2026 se registraron:

16.821 denuncias por posibles estafas

Miles de bloqueos de líneas y equipos

Acciones para frenar el uso de celulares en delitos

¿Qué es el IMEI y por qué es clave?

El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica tu celular a nivel mundial. Sirve para:

Verificar la autenticidad del equipo

Bloquear dispositivos robados o usados en delitos

Evitar su reutilización en el mercado ilegal

¿Dónde denunciar?

Si recibes mensajes sospechosos o detectas un intento de estafa, puedes reportarlo de inmediato:

Plataforma: Bloquea la Estafa ATT

Línea gratuita: 800-10-6000

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, impulsa el uso de esta herramienta como parte de la estrategia para proteger a los usuarios.

Recomendaciones clave

La ATT pide a la población:

No compartir datos personales ni códigos

Verificar mensajes antes de realizar pagos

Desconfiar de ofertas o solicitudes urgentes

¿Por qué importa?

El bloqueo de líneas y celulares busca cortar el circuito de las estafas, pero la participación ciudadana sigue siendo clave para frenar estos delitos.

Miles de líneas ya fueron bloqueadas, pero las estafas continúan. Denunciar a tiempo puede evitar que más personas caigan.

Si quieres, puedo hacer una versión tipo carrusel “5 señales de estafa” o guion corto para redes sociales.

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