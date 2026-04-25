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Más de 10 mil líneas fueron bloqueadas por estafas: así puedes denunciar y protegerte

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) reporta miles de bloqueos desde 2023. Conoce la plataforma y la línea gratuita para evitar caer en fraudes.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 9:37

Alerta digital: bloquean miles de celulares por fraudes en Bolivia. Foto: MOPSV.
Bolivia

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Las estafas digitales siguen en aumento y las autoridades ya están tomando medidas. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que 10.846 líneas móviles fueron bloqueadas por su vinculación con fraudes en el país.

A esto se suman 13.516 IMEI suspendidos, evitando que los dispositivos sean reutilizados en actividades ilícitas.

¿Qué está pasando?

Según el reporte oficial, entre mayo de 2023 y abril de 2026 se registraron:

  • 16.821 denuncias por posibles estafas
  • Miles de bloqueos de líneas y equipos
  • Acciones para frenar el uso de celulares en delitos

¿Qué es el IMEI y por qué es clave?

El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica tu celular a nivel mundial. Sirve para:

  • Verificar la autenticidad del equipo
  • Bloquear dispositivos robados o usados en delitos
  • Evitar su reutilización en el mercado ilegal

¿Dónde denunciar?

Si recibes mensajes sospechosos o detectas un intento de estafa, puedes reportarlo de inmediato:

  •  Plataforma: Bloquea la Estafa ATT
  •  Línea gratuita: 800-10-6000

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, impulsa el uso de esta herramienta como parte de la estrategia para proteger a los usuarios.

Recomendaciones clave

La ATT pide a la población:

  • No compartir datos personales ni códigos
  • Verificar mensajes antes de realizar pagos
  • Desconfiar de ofertas o solicitudes urgentes

¿Por qué importa?

El bloqueo de líneas y celulares busca cortar el circuito de las estafas, pero la participación ciudadana sigue siendo clave para frenar estos delitos.

Miles de líneas ya fueron bloqueadas, pero las estafas continúan. Denunciar a tiempo puede evitar que más personas caigan.

Si quieres, puedo hacer una versión tipo carrusel “5 señales de estafa” o guion corto para redes sociales.

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