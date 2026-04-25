Más de 10 mil líneas fueron bloqueadas por estafas: así puedes denunciar y protegerte

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) reporta miles de bloqueos desde 2023. Conoce la plataforma y la línea gratuita para evitar caer en fraudes.
25/04/2026 9:37
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Las estafas digitales siguen en aumento y las autoridades ya están tomando medidas. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) informó que 10.846 líneas móviles fueron bloqueadas por su vinculación con fraudes en el país.
A esto se suman 13.516 IMEI suspendidos, evitando que los dispositivos sean reutilizados en actividades ilícitas.
¿Qué está pasando?
Según el reporte oficial, entre mayo de 2023 y abril de 2026 se registraron:
¿Qué es el IMEI y por qué es clave?
El IMEI es un código único de 15 dígitos que identifica tu celular a nivel mundial. Sirve para:
¿Dónde denunciar?
Si recibes mensajes sospechosos o detectas un intento de estafa, puedes reportarlo de inmediato:
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, impulsa el uso de esta herramienta como parte de la estrategia para proteger a los usuarios.
Recomendaciones clave
La ATT pide a la población:
¿Por qué importa?
El bloqueo de líneas y celulares busca cortar el circuito de las estafas, pero la participación ciudadana sigue siendo clave para frenar estos delitos.
Miles de líneas ya fueron bloqueadas, pero las estafas continúan. Denunciar a tiempo puede evitar que más personas caigan.
Si quieres, puedo hacer una versión tipo carrusel “5 señales de estafa” o guion corto para redes sociales.
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