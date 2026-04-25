¿Buscas una experiencia diferente? Así puedes unirte al servicio de salvamento

El programa permite capacitarse en atención de emergencias, compatibilizar horarios y obtener la libreta de servicio militar en dos años.
25/04/2026 9:24
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Una nueva oportunidad se abre para jóvenes que buscan formarse, adquirir experiencia y aportar a la sociedad. Las Fuerzas Armadas de Bolivia lanzaron la convocatoria al Servicio Militar Voluntario de Salvamento y Rescate, impulsado por la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana.
La iniciativa está dirigida a personas entre 18 y 30 años con vocación de servicio, que deseen capacitarse en tareas de auxilio y atención de emergencias.
¿Qué beneficios ofrece?
Este programa no solo brinda formación técnica, sino también ventajas concretas:
Formación para salvar vidas
El entrenamiento incluye áreas clave como:
Esto permite a los voluntarios adquirir habilidades útiles tanto dentro como fuera del ámbito militar.
Presencia en todo el país
Según informó Johony Yucra, director de Territorialidad del Ministerio de Defensa, los participantes podrán integrarse a unidades en al menos 20 puntos del país, incluyendo:
Fechas y requisitos
Postulación: del 27 de abril al 30 de mayo
Modalidad: presencial en centros autorizados
Requisitos principales:
¿Por qué genera expectativa?
El programa combina formación, servicio y beneficios concretos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para jóvenes que no pueden realizar el servicio militar tradicional, pero quieren cumplirlo de manera flexible.
Capacitación, experiencia real y libreta militar: el servicio voluntario de rescate se perfila como una oportunidad clave para quienes buscan crecer y ayudar.
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