¿Buscas una experiencia diferente? Así puedes unirte al servicio de salvamento

Una nueva oportunidad se abre para jóvenes que buscan formarse, adquirir experiencia y aportar a la sociedad. Las Fuerzas Armadas de Bolivia lanzaron la convocatoria al Servicio Militar Voluntario de Salvamento y Rescate, impulsado por la Fuerza Aérea Boliviana y la Armada Boliviana.

La iniciativa está dirigida a personas entre 18 y 30 años con vocación de servicio, que deseen capacitarse en tareas de auxilio y atención de emergencias.

¿Qué beneficios ofrece?

Este programa no solo brinda formación técnica, sino también ventajas concretas:

Obtención de la libreta de servicio militar en un plazo de dos años

en un plazo de dos años Capacitación especializada en rescate, incendios y atención de emergencias

en rescate, incendios y atención de emergencias Modalidad flexible (entrenamiento los sábados)

(entrenamiento los sábados) Experiencia práctica en situaciones reales

en situaciones reales Participación en unidades de rescate a nivel nacional

Formación para salvar vidas

El entrenamiento incluye áreas clave como:

Rescate en alta montaña

Salvamento en ríos y cuerpos de agua

Atención de incendios

Intervención en emergencias

Esto permite a los voluntarios adquirir habilidades útiles tanto dentro como fuera del ámbito militar.

Presencia en todo el país

Según informó Johony Yucra, director de Territorialidad del Ministerio de Defensa, los participantes podrán integrarse a unidades en al menos 20 puntos del país, incluyendo:

La Paz

Riberalta

Villamontes

Puerto Suárez

Fechas y requisitos

Postulación: del 27 de abril al 30 de mayo

Modalidad: presencial en centros autorizados

Requisitos principales:

Cédula de identidad (fotocopia)

Certificado de nacimiento (original)

Grupo sanguíneo

Evaluación médica

Seguro médico vigente

¿Por qué genera expectativa?

El programa combina formación, servicio y beneficios concretos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para jóvenes que no pueden realizar el servicio militar tradicional, pero quieren cumplirlo de manera flexible.

Capacitación, experiencia real y libreta militar: el servicio voluntario de rescate se perfila como una oportunidad clave para quienes buscan crecer y ayudar.

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