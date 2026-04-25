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Presidente pide explicaciones y autoridades detallan plan por el diésel

Desde X, el mandatario solicitó explicaciones en medio de la preocupación por el suministro. Hidrocarburos y YPFB reportaron avances en distribución e importación.

Red Uno de Bolivia

25/04/2026 8:12

Diésel en Bolivia: autoridades explican qué acciones se están tomando. Imagen referencial de archivo.
Bolivia

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En medio de la preocupación por el abastecimiento de combustibles, el presidente Paz Pereira solicitó un informe actualizado sobre la provisión de diésel en el país.

La consulta fue realizada a través de X y estuvo dirigida al Ministerio de Hidrocarburos y a YPFB, generando una respuesta inmediata de ambas instancias.

Operación continua

El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, aseguró que se mantiene un trabajo constante para normalizar el abastecimiento.

“Se realiza una operación continua de distribución y control para garantizar que el combustible llegue de manera adecuada”, explicó.

La autoridad indicó que estas acciones buscan asegurar la provisión en todo el país y llevar tranquilidad a la población.

Despachos y cisternas en tránsito

Por su parte, el presidente interino de YPFB, Sebastián Daroca, informó que este viernes se despacharon 2 millones de litros de diésel desde la planta de Planta de Senkata hacia La Paz y El Alto.

Además, confirmó que continúa la importación de combustible con más de 1.200 cisternas en tránsito, en operaciones previstas hasta el 28 de abril.

La estatal petrolera adelantó que en los próximos días se brindará información más detallada sobre los volúmenes y la logística de distribución.

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